Казанский кафедральный собор в Петербурге восстановит подрядчик реставрации Спаса на Крови

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге (собор Казанской иконы Божией Матери), являющийся памятником архитектуры федерального значения , отреставрирует за 199,5 млн рублей компания "Возрождение Петербурга", говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок.

"Победителем признан участник с номером заявки №3, получившей первый номер: ООО "Возрождение Петербурга", - следует из документов.

Восстановительные работы, по заказу Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ, планируется завершить до 25 ноября 2019 года. Исполнителю предстоит отреставрировать и воссоздать мраморный пол и плинтус, люстры, облицовку здания искусственным мрамором, ограждение лестниц, решетки и ворота. Подрядчику, в частности, потребуется установить автоматическую противопожарную защиту, охранную и пожарную сигнализации, а также провести отопление.

По данным итогового протокола, в конкурсе также участвовали компании "Реставратор" и "СПбПроектРеставрация".

В настоящее время "Возрождение Петербурга" проводит обследование состояния фасада центральной главы, реставрацию несущих металлических конструкций, усиление конструкций кокошников центральной главы собора Воскресения Христова (Спас на Крови) в Петербурге на общую сумму в 2 млрд рублей. За последние три года компания получила 95 госзаказов на общую сумму 2,2 млрд рублей. За этот период было прекращено четыре контракта, следует из данных системы СПАРК.

Храм Казанской иконы Божией Матери в составе объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс храмов Новодевичьего монастыря" построен в начале XX века по проекту архитектора В. А. Косякова. Это трехпредельный пятикупольный храм, выполненный в византийском стиле. На востоке храм завершается тремя полукруглыми апсидами, под полом храма располагаются склепы, в районе апсид имеется цокольное пространство.