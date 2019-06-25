Воронежский театр драмы трансляцией спектакля в интернете открыл новый проект на "Яндексе"

ВОРОНЕЖ, 25 июня. /ТАСС/. Воронежский государственный театр драмы имени Алексея Кольцова прямой трансляцией на платформе "Яндекс.Эфир" своего спектакля "Вишневый сад" открыл новый культурный проект, в котором в течение года театры Центральной России бесплатно представят в интернете свои постановки. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства Воронежской области.

"25 июня впервые стартовал бесплатный культурный проект на платформе "Яндекс.Эфир". Проект открылся спектаклем "Вишневый сад" Воронежского государственного академического театра драмы имени Алексея Кольцова в постановке заслуженного деятеля искусств России, лауреата Национальной театральной премии "Золотая Маска" Владимира Петрова", - сказал представитель пресс-службы.

Трансляция спектакля началась в 19:00 мск и с помощью воронежской телестудии "Губерния" продолжалась 2 часа 40 минут. Его запись будет храниться на платформе "Яндекс.Эфир" до 25 июня 2020 года - постановку можно бесплатно пересмотреть в любое удобное время. В течение года на платформе "Яндекс.Эфир" пройдут бесплатные прямые трансляции спектаклей многих театров Центральной России, которые также в течение года смогут увидеть и пересмотреть любое количество раз жители разных городов и стран.

"Эта социально значимая инициатива реализуется по аналогии с известным мировым проектом трансляции на экранах кинотеатров спектаклей известных мировых театров Метрополитен Опера, Гранд Опера, Большого театра и других. Теперь бесплатно посмотреть спектакли российских театров можно будет в прямом эфире из любой точки мира, и у региональных площадок появится новая многомиллионная зрительская аудитория", - добавил представитель пресс-службы правительства региона.

Он уточнил, что на сцене Воронежского драматического театра "Вишневый сад" поставили в 2016 году, в нем играют лучшие воронежские актеры - народный артист России, лауреат театральной премии "Золотая маска" Анатолий Гладнев, народный артист России Сергей Карпов, заслуженная артистка России Надежда Леонова, заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников.

Воронежский государственный академический театр драмы имени Алексея Кольцова основан в 1802 году, ранее он назывался Городским Зимним театром. В годы Великой Отечественной войны его здание было разрушено, восстановлено в 1944 году. Режиссер Владимир Петров возглавил театр в 2010 году, он в соавторстве с художником Юрием Купером разработал проект реконструкции старого здания театра, которая закончилась в 2011 году. В настоящее время в театре восстановлен стиль интерьеров Городского Зимнего театра XIX века.