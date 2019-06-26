Павильон "Узбекистан" вновь станет выставочно-культурным центром республики в Москве

ТАШКЕНТ, 26 июня. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Один из павильонов ВДНХ в соответствии с договором аренды между администрацией Ташкента и мэрией Москвы вновь будет носить имя "Узбекистан" и станет выставочно-культурным центром республики в Москве. Сообщение о подписании договора между мэрией российской столицы и правительством Ташкента об аренде здания и земельного участка под ним накануне разместило на своем сайте посольство Узбекистана в РФ.

Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации Ташкента, в настоящее время в павильоне и на прилегающей к нему территории завершаются ремонтно-реставрационные работы. "Ожидается, что с их окончанием пройдет торжественное мероприятие по передаче исторического объекта узбекской стороне", - заявил представитель пресс-службы.

В конце мая в городе Ургенч Хорезмской области Узбекистана в рамках заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана Дмитрия Медведева и Абдуллы Арипова было подписано межправительственное соглашение, ставшее правовой основой для образования культурно-выставочного центра Узбекистана на территории ВДНХ.

66-й павильон ВДНХ, названный "Узбекская ССР" или "Узбекистан" был построен в 1954 году по проекту заслуженного деятеля искусств Узбекистана архитектора Стефана Полупанова (1904 - 1957). Отличительным элементом художественного оформления здания, выстроенного в стиле сталинского ампира, является мотив хлопковой коробочки, проявляющийся во всех основных деталях и элементах павильона. По бокам фасада главного входа были размещены уникальные панно, посвященные Большому Ферганскому каналу и каскаду Бозсуйской ГЭС на реке Чирчик, которые сыграли значительную роль в развитии сельского хозяйства и промышленности республики. Эти панно не сохранились до настоящего времени.