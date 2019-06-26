Умер режиссер Валерий Харченко

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Советский актер и режиссер Валерий Харченко умер на 82-м году жизни. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил представитель компании "Студия С.С.С.Р."

"Да, мы подтверждаем смерть Валерия Харченко", - сказал представитель компании "Студия С.С.С.Р.", генеральным директором которой являлся Харченко.

Дата и место прощания с режиссером пока неизвестны.

Валерий Харченко родился в 1938 году в Харьковской области. В 1971 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Харченко принял участие в создании нескольких десятков фильмов, в том числе вместе с режиссером Андреем Тарковским работал над фильмом "Зеркало". В качестве актера Харченко снялся в таких фильмах как "Взрыв после полуночи", "Дом для Серафима", "Зарубки на память".

В 2002 году ему было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.