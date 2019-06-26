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Роман Алексея Иванова "Общага-на-Крови" в киноверсии будет называться "Тенерифе"

Съемки картины уже начались, над ней работает режиссер Роман Васьянов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полнометражный фильм по роману Алексея Иванова "Общага-на-Крови" будет называться "Тенерифе", съемки картины в разгаре.

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"Сейчас начались съемки по роману "Общага-на-Крови". Режиссер Роман Васьянов как раз в эти дни снимает полнометражный фильм в Питере, картина будет называться "Тенерифе", - сказал писатель в среду в интервью ТАСС.

Сюжет романа разворачивается в студенческом общежитии. Один из неназванных героев умирает. Далее идет детальное воспроизведение хроники нескольких дней, предшествовавших трагическому событию.

Иванов также отметил, что сейчас работает над сценарием для сериала, однако из-за условий контракта подробности можно будет узнать только через несколько месяцев.

Алексей Иванов - пермский писатель, культуролог и сценарист. Его первые романы "Общага-на-Крови", "Географ глобус пропил" и "Сердце Пармы" вышли в 2003 году. Масштабную известность писателю принесла одноименная экранизация его романа "Географ глобус пропил" (режиссер Александр Велединский).

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