Фильм по роману Алексея Иванова "Пищеблок" начнут снимать в 2020 году

"По поводу "Пищеблока" - знаю, что сейчас идет работа над сценарием. Это продюсерская компания "Среда" Александра Цекало, продюсеры планируют начать съемки в следующем году. <…> В июле начнутся съемки сериала и полного метра по роману "Сердце Пармы", под Москвой и на Урале построены масштабные декорации. Еще сейчас идет работа по экранизации моей документальной книги "Вилы", это история пугачевщины. Компания Star Media совместно с телеканалом "Россия" планирует выпустить сразу два фильма: документальный фильм и восьмисерийный драматический сериал. Кто режиссер, еще пока неизвестно. Сценарий для документального фильма я пишу сам", - рассказал писатель в среду в интервью ТАСС.

Сюжет романа "Пищеблок" разворачивается в советском пионерском лагере в 1980 году, где становится явью одна из популярных детских страшилок - вампиры.

Иванов также отметил, что сейчас работает над сценарием для сериала, однако из-за условий контракта подробности можно будет узнать только через несколько месяцев. "Сейчас я пишу сценарий сериала, но пока не могу открывать подробности этого проекта. Контракт требует секретности. Думаю, через пару месяцев я смогу об этом рассказать", - добавил он.

Алексей Иванов - пермский писатель, культуролог и сценарист. Его первые романы "Общага-на-Крови", "Географ глобус пропил" и "Сердце Пармы" вышли в 2003 году. Масштабную известность писателю принесла одноименная экранизация его романа "Географ глобус пропил" (режиссер Александр Велединский).