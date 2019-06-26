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В МХАТ имени Горького ждут от Дорониной предложения по составу худсовета театра

Как отметил худрук Эдуард Бояков, в уставе театра содержится вся информация о целях, задачах и способах работы совета

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Руководство МХАТ имени Горького ждет от председателя художественного совета театра и его президента, народной артистки СССР Татьяны Дорониной предложения по составу худсовета. Об этом говорится в заявлении художественного руководителя МХАТ Эдуарда Боякова, размещенном в среду на сайте театра.

Ранее в соцсетях было распространено видеообращение некоторых артистов театра с требованием вернуть Дорониной, оставившей в декабре 2018 года пост директора и худрука театра, ее прежние полномочия, в том числе влияние на репертуарную и художественную политику театра. По словам артистов, классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению театра.

Бояков подчеркнул, что в уставе театра "содержится исчерпывающая информация о целях, задачах и способах функционирования художественного совета". В частности, там говорится, что "состав художественного совета должен быть представлен председателем совета художественному руководителю театра". Пока, отметил он, "от председателя художественного совета такового не поступало".

"Мы готовы работать в этом направлении и всегда это подчеркивали", - сказал художественный руководитель театра, добавив, что Татьяна Доронина "подписала все соответствующие документы и контракты".

В Министерстве культуры РФ ранее выразили надежду, что коллектив и руководство МХАТ им. Горького смогут найти взаимоприемлемое решение о репертуаре театра. В ведомстве напомнили, что Доронина является председателем художественного совета МХАТа, призванного влиять на репертуарную политику театра, поэтому Бояков "должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план исходя из его рекомендаций".

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.

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