Российская оперная певица Светлана Касьян возобновила выступления в Риме

РИМ, 26 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Признанная звезда мировой оперной сцены - российская сопрано Светлана Касьян возобновила выступления в Риме. Ее концерт, на котором прозвучали произведения Сергея Рахманинова, Джакомо Пуччини, Умберто Джордано и Николо Паганини, состоялся в Российском центре науки и культуры (РЦНК). Касьян также исполняет заглавную партию в опере "Тоска" Пуччини в Римском оперном театре в постановке, с которой дебютировала два года назад.

"С Римской оперой у меня трехлетний контракт, и для меня всегда большая радость бывать в Риме, - сказала певица в беседе с корреспондентом ТАСС. - Эта постановка ("Тоски") особенная, потому что воспроизводит в точности премьерный показ, состоявшийся на той же самой сцене 14 января 1900 года в присутствии композитора".

В 2019 году Светлана Касьян была удостоена Папой Римским Франциском рыцарского Ордена Святого Сильвестра. Эту награду присваивают за профессиональные заслуги, прежде всего в области науки, литературы, искусства. Касьян стала первой оперной певицей - кавалером ("дамой") ордена за всю историю Ватикана. Встречалась она с понтификом и лично, побывав у него на аудиенции. Певица также выступала в Ватикане с оркестром Эннио Морриконе. Касьян приглашают и в другие прославленные театры Апеннинского полуострова: в Венеции она пела в "Мадам Баттерфляй", в Турине участвовала в постановках "Манон Леско" и "Дон Карлос".

Есть у Касьян и новые профессиональные планы в Италии, но пока она не стала их озвучивать. "Не хочу пока объявлять, но могу сказать, что это будет одна из самых известных и необычных сцен мира и очень особенный проект", - сказала певица корреспонденту ТАСС.

Новый сезон в Римской опере с русским акцентом

Новый сезон в Римской опере богат на российское участие как в репертуаре, так и в исполнителях. В афише значатся оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского и "Похождения повесы" Игоря Стравинского, первое исполнение которой состоялось в венецианском театре "Ла Фениче" под управлением композитора. К постановке "Онегина" привлечены почти все российские певцы, включая сопрано Марии Баянкину (Татьяна) и солистку Мариинского театра Юлию Маточкину (Ольга).

Заслуженная артистка РФ Альбина Шагимуратова исполнит партию Виолетты в "Травиате". Но самой необычной, пожалуй, обещает быть постановка оперы Винченцо Беллини "Капулети и Монтекки", в которой партию Ромео исполняют женские голоса (меццо-сопрано). В спектакле примут участие солистка Большого театра Анна Горячева и молодая российская певица, лауреатка многочисленных российских конкурсов Василиса Бержанская.