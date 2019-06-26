Союз композиторов России назвал лауреатов конкурса AVANTI

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Жюри II Всероссийского конкурса композиторов AVANTI назвало лауреатов. Награды в четырех номинациях получат 12 музыкантов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Союза композиторов России.

"Целью AVANTI является развитие и укрепление композиторских организаций в регионах, стимулирование композиторского творчества и продвижение сочинений российских композиторов, - сказал собеседник агентства. - В этом году на конкурс было прислано более 200 заявок из Астрахани, Перми, Новосибирска, Сургута и других городов, участниками могли стать только члены Союза композиторов РФ. Жюри, состоящее из композиторов Сергея Слонимского, Юрия Воронцова, Кузьмы Бодрова, Антона Танонова, а также музыковедов Ильдара Ханнанова и Анатолия Цукера, определило победителей в четырех номинациях".

В первой - "Сочинение для одного или двух инструментов" - лауреатом I степени признана московский композитор Вера Иванова за произведение "Алфавит смеющегося человека" для флейты и фортепиано. Также отмечены Денис Писаревский ("B-E-La" для фортепиано), Алексей Мыльников ("В классическом интерьере" для скрипки и фортепиано).

Лауреатом в категории "Сочинение для камерного ансамбля" первым отмечен Григорий Зайцев за композицию "В пещере Ласко" для четырех флейт, а также Елена Анисимова (вариации для духового квинтета) и Валерий Скобелкин ("Дыхание хрустального замка" для флейтового квинтета).

В номинации "Сочинения с голосом (хором)" лауреат I степени не определен. Жюри отметило Елену Поплянову за поэму на стихи Цветаевой "Клубок" и Алину Подзорову за произведение Petenera для флейты, сопрано, виолончели, рояля и арфы. Лучшим в номинации "Сочинение с участием этнических инструментов" стал "Русский контрапункт" для квинтета народных инструментов Григория Зайцева.

По данным пресс-службы, сочинения лауреатов прозвучат 30 сентября на сцене Малого зала Московской консерватории. Оргкомитет конкурса также намерен привлечь известных российских музыкантов к исполнению и последующей записи произведений-лауреатов, а партитуры победителей AVANTI будут опубликованы издательством "Композитор". Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.