Кустурица напишет свою версию "Преступления и наказания" и снимет по нему фильм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Сербский режиссер и музыкант, обладатель премий крупнейших кинофестивалей Европы Эмир Кустурица планирует снять фильм по своему будущему роману, за основу которого взят сюжет книги Федора Достоевского "Преступление и наказание".

"Планирую снять в России фильм на основе книги "Преступление и наказание" Достоевского, но новую, переосмысленную версию. Сейчас пишу книгу на основе сюжета его романа и уже на основе своей книги хочу снять фильм. В нашей версии старуха-процентщица убила главного героя [Родиона Раскольникова], а не наоборот", - рассказал он журналистам в среду на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля этнической музыки "ЭтоЭтно" в Санкт-Петербурге.

Кустурица уточнил, что сам в будущем фильме сниматься не планирует.

Роман Федора Достоевского "Преступление и наказание" был написан в 1866 году. Действие романа разворачивается в Санкт-Петербурге. Студент Родион Раскольников, испытывая финансовые трудности и вынужденный уйти из университета из-за отсутствия денег, обращается к процентщице Алене Ивановне. Постепенно в сознании героя созревает идея ее убийства.

Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, сценарист и музыкант, лидер рок-группы The No Smoking Orchestra. Ежегодно проводит в Сербии фестиваль русской музыки "Большой", в котором участвуют известные российские музыканты. Кустурица как актер, автор или соавтор сценария и режиссер принял участие в создании более чем 30 фильмов.

Первый международный фестиваль "ЭтоЭтно" пройдет на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июня. Хедлайнерами фестиваля станут балканские музыканты Эмир Кустурица и Горан Брегович.