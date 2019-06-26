Два спектакля Серебренникова покажут на первых гастролях "Гоголь-центра" в Тель-Авиве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Артисты театра "Гоголь-центр" впервые отправятся на гастроли в Тель-Авив, где представят спектакли "Мертвые души" и "Кому на Руси жить хорошо" Кирилла Серебренникова. Об этом говорится в сообщении на сайте театра, распространенном в среду.

"1, 2 и 4, 5 сентября на сцене Камерного театра в Тель-Авиве "Гоголь-центр" представит два спектакля Кирилла Серебренникова - "Мертвые души" и "Кому на Руси жить хорошо", - отметили в сообщении.

В спектакле "Мертвые души" соседствуют современность и эпоха Гоголя. На сцене присутствуют 10 актеров, периодически меняющих образы. Так роль Чичикова исполняют Один Байрон и Семен Штейнберг в два состава, они же играют Манилова. Постановка "Кому на Руси жить хорошо" основана на наблюдениях артистов в экспедиции в Ярославскую область. Спектакль делится на три части: "Спор", "Пьяная ночь" и "Пир на весь мир".

Организатором гастролей выступил некоммерческий проект M.ART, занимающийся популяризацией современной российской культуры в Нью-Йорке, Лондоне и Тель-Авиве.

Кирилл Серебренников - художественный руководитель "Гоголь-центра" - является главным фигурантом дела "Седьмой студии", ему предъявлены обвинения в хищении средств. По решению суда он вместе с остальными фигурантами был освобожден под подписку о невыезде.