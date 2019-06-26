Международный фестиваль "Три века классического романса" открылся в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль "Три века классического романса" в 17-й раз открылся в Санкт-Петербурге. В зале Академической капеллы прозвучали романсы и вокальные циклы Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского.

"В широкой концертной программе фестиваля соседствуют популярные, редкие и новые сочинения в жанре романса. Блеснут новые имена, выступят любимые публикой постоянные участники, а также лауреаты конкурса "Три века романса" прошлых лет", - рассказала ТАСС директор фестиваля Елена Гаудасинская.

В Шереметевском дворце пройдет концерт "Легенды салонов Фонтанного дома", который по форме и духу продолжает многовековые салонные традиции этого места, уникального по красоте и значимости в русской культурной жизни. Новой площадкой фестиваля станет Арт-галерея на площади Искусств, известная также как мемориальная квартира балерины Анны Павловой. Здесь среди живописных полотен пройдет вечер "Картины жизни" из цикла "Театр романса".

На концерте "Грани романса" в Малом зале Филармонии будет исполнен прежде не звучавший в Петербурге цикл Свиридова 1942 года "Песни странника" на стихи китайских поэтов. Этой же программой будет отмечено 80-летие со дня рождения композитора Валерия Гаврилина, любившего жанр романса. Особняк Половцова (Дом Архитекторов) станет местом концерта "Романс как состояние души", где из современной музыки прозвучат "Фацелия" Софии Губайдулиной и цикл Валерия Бровко на стихи Иосифа Бродского "Ни страны, ни погоста".

Фестиваль завершится 2 июля в зале Капеллы юбилейным вечером в честь 80-летия народной артистки СССР Ирины Богачевой. Свои музыкальные "приношения" подготовили ее воспитанницы, Наталья Евстафьева и Олеся Петрова, зарубежные гости Эдвин Кроссли-Мерсер и Мартина Рюпинг, солисты Мариинского театра Ольга Трифонова, Александр Михайлов, Глеб Перязев. Выйдет на сцену и сама виновница торжества, продолжающая свою певческую карьеру.