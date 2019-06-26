Балет Большого театра открыл гастроли в Австралии легендарным "Спартаком"

БРИСБЕН /Австралия/, 26 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балет Большого театра триумфально открыл гастроли в Брисбене, представив "визитную карточку" - легендарный балет "Спартак" на музыку Арама Хачатуряна в постановке Юрия Григоровича.

К 19:30 местного времени зал Лирического театра Квинслендского центра искусств, вмещающий 2100 зрителей, был полностью заполнен. Три с лишним часа публика неотрывно следила за развитием сюжета, а когда эмоции переполняли - взрывалась аплодисментами.

Перед началом спектакля руководитель балетной труппы Махар Вазиев на пресс-брифинге отметил, что балет на музыку Хачатуряна в постановке Григоровича сохраняется в репертуаре Большого театра более полувека, что является практически уникальным случаем. Премьера, состоявшаяся 9 апреля 1968 года, потрясла основы балетного театра тех времен, а феноменальная слава "Спартака" распространилась еще с генеральной репетиции, свидетели которой, по их признанию, были ошеломлены потрясающим зрелищем.

"С тех пор балетный "Спартак" остается любимцем публики - и не только отечественной. Триумфатором объехал он десятки стран, совершив несколько витков вокруг Земли, - отметил Вазиев. - Время идет, меняются поколения, и этот великий балет передается новым исполнителям, которые выступят перед австралийской публикой".

В первом спектакле в заглавной партии выступил танцовщик Денис Родькин, который в беседе с ТАСС пообещал "быть не хуже первых исполнителей". Еще один ведущий солист Артем Овчаренко предстал на австралийской сцене дебютантом, исполнив роль Красса.

"За время гастролей нам предстоит увидеть еще несколько дебютов", - отметил руководитель балетной труппы. Он сообщил, что "Спартак" будет показан еще семь раз с разным составом. В программу также включен балет Джорджа Баланчина "Драгоценности", который представят пять раз. Гастроли продлятся до 7 июля.

Аншлаг гарантирован

Как заверил ТАСС директор Квинслендского центра искусств Джон Котзас, "аншлаг гарантирован всем гастрольным спектаклям Большого балета, билеты на которые практически полностью раскуплены". По его словам, чтобы увидеть московских танцовщиков, в Брисбен приедут зрители из Сиднея, Мельбурна, других городов Австралии, а также соседних стран.

"Нашей целью было сделать билеты на Большой балет доступными для разных слоев населения, поэтому стоимость билетов не "зашкаливает": разброс цен составил от 50 до 200 долларов", - отметил Котзас.

Он также напомнил, что шесть лет назад балет Большого театра впервые был на гастролях в Брисбене. "Тогда привезли два масштабных балета - "Корсар" и "Светлый ручей". Успех был фантастический, и, конечно, тотальный аншлаг", - поделился воспоминаниями директор центра.

По его словам, в общей сложности за время гастролей ожидается 22 тыс. зрителей. "К тому же значительно увеличить аудиторию - примерно на 15 тыс. человек - поможет прямая трансляция "Спартака", которая состоится 6 июля в 9 культурных центрах штата Квинсленд. Примечательно, что вход на просмотр будет бесплатным", - добавил Котзас.

Таким образом, за две недели балеты Большого театра смогут увидеть 37 тыс. зрителей. По словам директора центра, именно "Спартак" в большом почете у главной балетной труппы страны - Австралийского балета, который включил спектакль в репертуар в постановке венгерского хореографа Ласло Шереги еще в 1978 году. Затем спектакль пережил два возобновления, а в прошлом году на смену ему пришла новая версия - Лукаса Джервиса.

"Но в Большом театре самый лучший "Спартак". Мы, действительно, в восторге, что можем пригласить в Брисбен Большой театр, ведь это одна из лучших балетных трупп в мире", - подчеркнул Котзас.