Кустурица открыл в Санкт-Петербурге международный этнический фестиваль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Первый международный этнический фестиваль "ЭтоЭтно" открылся в среду вечером в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В нем принимает участие сербский режиссер, обладатель премий крупнейших кинофестивалей Европы Эмир Кустурица и его фолк-рок-группа The No Smoking Orchestra.

"Этно снова в тренде, - отметили ТАСС в пресс-службе фестиваля. - Участники концертов представляют разные направления этнической музыки и выступают вживую".

На пресс-конференции перед началом "ЭтоЭтно" Кустурица сообщил, что на фестивале прозвучит новый альбом The No Smoking Orchestra, а в скором времени группа также представит новую песню "Жизнь как чудо", записанную совместно с джипси-фолк-рок-группой из Петербурга The Hatters.

Открыл фестиваль русский народный ансамбль Falk Talk, который исполнил фольклорные композиции и песню американской группы Imagine Dragons Thunder. В первый вечер фестиваля публика услышала также хиты The Hatters и других молодых музыкантов. В конце выступил Кустурица со своей группой: сербские артисты вышли на сцену в мексиканских шляпах и общались с публикой исключительно по-русски.

28 июня на сцене фестиваля даст концерт композитор Горан Брегович - автор музыки к фильмам Кустурицы и российской картине "Турецкий гамбит", и его "Свадебно-похоронный оркестр". 29 июня - на закрытии - под общей темой "ЭтноЭйфория" будут выступать диджеи из Греции, Сербии и других стран.

Фестиваль "ЭтоЭтно" организован по инициативе комитета по культуре Санкт-Петербурга, Кустурицы и продюсера Мирко Раденовича, а также петербургского "Мюзик-Холла".