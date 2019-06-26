Выставка фотографий "Власть и правда" Александра Устинова открывается в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Приуроченная к 110-летию со дня рождения фотографа Александра Устинова выставка "Власть и правда" начинает работу в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве. В экспозицию вошли не представленные ранее снимки, сообщила ТАСС главный куратор центра Наталья Литвинская.

"Соблазн сделать проект ретроспективным был очень велик. Мы уже 15 лет работаем с творчеством Устинова, и это далеко не первая его выставка в наших стенах. 50 лет работы в "Правде" и участие во всех исторических моментах страны давали нам огромный выбор для отбора тем, на которых можно делать акцент. Его уникальная возможность нахождения при разных поколениях власти в нашей стране дала тот вектор, который мы выбрали и смогли показать ее развитие", - сказала Литвинская.

Экспозиция состоит из нескольких исторических блоков: "Посещение Н. С. Хрущевым выставки авангардистов 1 декабря 1962 года", кадры со встречи Хрущева и интеллигенции в 1962-м и 1963-м годах, поездка Хрущева в США. По словам Литвинской, большая часть отобранных работ не публиковалась в "Правде". "Поездка первого генсека СССР в США будет развернуто представлена, а поддержит ее документальный фильм "Хрущев уделывает Америку", любезно нам представленный компанией Point Du Jour", - добавила Литвинская.

Организаторы рассчитывают, что "новый кураторский подход к советской эпохе фотографии и историческим моментам спустя многие годы позволит всем поколениям посетителей получить свой взгляд на показанные темы".

Устинов родился 16 июня 1909 года в Москве, увлекся фотографией во время учебы в Институте кинематографии. Его снимки в то время начали появляться в газетах и журналах страны. В 1938 году сделал первый фоторепортаж о подготовке к дальнему перелету экипажа "Родины" с летчицами Валентиной Гризодубовой, Полиной Осипенко и Мариной Расковой. Так началась репортерская карьера Устинова, он становится фотокорреспондентом газеты "Красная звезда", а в июне 1941 года его принимают на работу в "Правду". Фотограф снимал первых летчиков и космонавтов, маршалов и военачальников, членов правительства, также запечатлел многих деятелей науки и искусства.