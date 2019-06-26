Умер лидер группы "Високосный год" Илья Калинников

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Солист музыкальной группы "Високосный год" Илья Калинников умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщил в четверг директор группы Алексей Кан в Facebook.

"25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы "Високосный год" Илья Калинников, автор хитов "Метро", "Лучшая песня о любви", "Тихий огонек" и многих других", - написал он.

Группа "Високосный год" была создана в конце 1980-х годов. В 2000 году вышел единственный альбом "Который возвращается". В том же году коллектив выступил на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой. В 2002 году группа получила "Золотую звезду" "Авторадио". Песня "Тихий огонек" стала главной темой в сериале "Дальнобойщики".