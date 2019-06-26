Сценарист "Чернобыля" заявил о желании авторов сериала показать героизм советского народа

Мероприятие сопровождалось показом первой части сериала и собрало представителей американского экспертного сообщества, аккредитованного в Вашингтоне иностранного дипломатического корпуса, включая временного поверенного в делах Белоруссии в США Павла Шидловского, а также журналистов.

"Я хотел, чтобы западная аудитория увидела героизм советских граждан. Мы никогда этого не видим. Мы видим достаточно критики в адрес советского руководства, и она оправдана. Мы [съемочная группа фильма] охватываем [в своей работе] и этот фронт. Однако мы никогда не видим историю о советских гражданах, их взгляде [на вещи], о том, каковы были их жизни, о правде их жизни", - сказал Мэйзин.

По его словам, создатели сериала хотели уйти от распространенных на Западе стереотипов, согласно которым едва ли не вся жизнь в СССР сводилась к стоянию "в очередях за туалетной бумагой". "[Между тем] это были невероятные люди, которые унаследовали несколько столетий катастроф и горя и тем не менее были готовы сделать то, что нужно было сделать, чтобы спасти друг друга. Я хотел, чтобы люди это знали", - отметил американский кинодеятель.

С точки зрения Мэйзина, "желание контролировать" подачу информации - это "естественный человеческий инстинкт", который зачастую не доводит до добра. "Теперь осталась только подача информации. Все представляет собой рекламу. Журналистика стала рекламированием. Политика стала рекламированием. Все стало торговой маркой", - убежден сценарист и продюсер. "Однако, - добавил он, - правда все еще остается правдой".