СМИ: умер актер из сериала "Альф" Макс Райт

ТАСС, 27 июня. Американский актер Макс Райт умер в среду в возрасте 75 лет. Об этом в четверг сообщил портал TMZ.

Наибольшую известность Райт получил за роль в американском ситкоме "Альф" (Alf, 1986-1990), где он сыграл главу семейства Таннеров, которое приютило инопланетянина Альфа.