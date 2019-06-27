В программе "Культурные нормативы школьников" учтут патриотическую ценность произведений

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Историческая значимость и патриотическая ценность произведений будут учтены в межведомственной программе Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая стартует с 1 сентября, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минкультуры.

Для школьников будет составлен специальный список произведений, рекомендуемых к изучению. Содержание норматива будет состоять из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.

"По каждому направлению подготовлен рекомендуемый список произведений, состоящий из двух компонентов: мирового и отечественного, с преобладанием национального аспекта. Отбор произведений осуществлялся по следующим критериям: культурная и историческая значимость произведения, отражение в произведении общечеловеческих, общенациональных, гражданско-патриотических и эстетических ценностей, учет содержания соответствующих предметных областей в системе общего образования", - сказали в пресс-службе.

Перечни произведений уже направлены для экспертизы в Литературный институт, в профессиональные объединения культуры, такие как российское отделение Международного совета музеев (ИКОМ) и в творческие союзы.

Апробация программы начнется с 1 сентября 2019 года в восьми пилотных регионах России: в республиках Татарстан и Коми, Ставропольском крае, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях. В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой отмечали, что программа предоставит школьникам дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу. По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями в "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.