Курентзис объяснил уход с поста худрука пермского театра непониманием со стороны властей

ПЕРМЬ, 27 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис связал свой уход с поста непониманием своей деятельности со стороны властей региона. Об этом он сообщил в своем письме коллективу театра, размещенном на сайте театра в четверг.

В пятницу 21 июня стало известно о решении Курентзиса оставить пост: с сентября 2019 года он прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета и намерен сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора MusicAeterna, при этом он останется худруком Международного Дягилевского фестиваля, который ежегодно проходит в Перми.

"Хочу поблагодарить всех тех людей, которые никогда не выходили на сцену, - тех, кто надел венок славы неизвестного. Обнять моих любимых солистов с надеждой, что что-то в их сердцах останется, оркестрантов, хористов, танцоров и всех коллег, которые мне доверились. Моих любимых пермских зрителей, которые прошли этот тяжелый путь со мной, чтобы говорить в этом письме на одном языке. И, наконец, администрацию Пермского края, потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости, я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай", - написал Курентзис.

Он также пишет, что, когда впервые приехал в Пермь, думал, что останется в городе после его отъезда. "Я хотел создать что-то не для себя, а для людей, которые живут в этом городе. Я хотел помочь создать консерваторию, чтобы следующие поколения прекрасных музыкантов были пермяками, хотел дать стимул талантливым людям остаться здесь и развивать этот город. Я помню, как мне сказали: власть не считает это целесообразным, у города все есть, мы самые лучшие. Помню, однажды депутат заявил на заседании Заксобрания: Курентзис не стоит таких денег", - говорится в письме.

В феврале 2017 года на открытии фестиваля "Золотая маска" Курентзис заявлял, что покинет Пермь, если для театра не построят новую сцену. Строительство нового здания Пермского театра оперы и балета хотели начать в первом квартале 2013 года, сразу после прохождения госэкспертизы, а завершить возведение нового здания и реконструкцию старого - до конца 2016 года. Тогда предполагалось, что к существующему историческому зданию будет пристроен корпус с новой сценой и зрительным залом, а также репетиционными помещениями и гримерными для артистов. Позже краевые власти отказались от проекта, посчитав, что строительство дорого обойдется бюджету.

Позиция властей

Во вторник 25 июня губернатор Пермского края Максим Решетников на пресс-конференции сообщил о том, что он хотел, чтобы Курентзис больше присутствовал в Перми: "У нас было несколько волн во взаимоотношениях, на каком-то этапе мы обсуждали, что нужно большее присутствие Теодора в Перми. Мне хотелось, чтобы сюда больше людей приезжало людей, не просто активные гастроли были. В театре не было репертуара на год, со стороны Теодора были к нам обоснованные претензии, конечно, со стороны репетиционной базы, по новым постановкам. И мы эти вопросы решали, я посчитал, что мы нашли общее понимание, но Теодор принял это решение", - сказал Решетников. Глава Пермского края рассчитывает на то, что Курентзис продолжит участвовать в культурной жизни региона.

Решетников добавил, что несмотря на то, кто будет руководить театром, новая сцена для Пермской оперы будет построена, по его словам, на данный момент имеется поручение председателя правительства РФ по включению проекта в федеральную адресную инвестиционную программу, пройден первый этап, объект находится в листе ожидания, в этом году стоит задача закончить проектирование и пройти экспертизу, в планах начать стройку в 2020 году.

В министерстве культуры Пермского края ТАСС сообщали о том, что за Курентзисом сохраняется право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna в Перми.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска". Курентзис был художественным руководителем театра с 2011 года и неоднократно становился обладателем премии. Под его руководством играл оркестр и хор MusicAeterna, известный как один из самых передовых российских коллективов, специализирующийся на аутентичном исполнительстве.