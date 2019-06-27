Артисты из РФ, Прибалтики и ЛНР примут участие в фестивале детских театров в Крыму в июле

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Более 20 театральных коллективов из регионов РФ, Литвы, Эстонии и Луганской народной республики (ЛНР) примут участие в XXIV международном фестивале "Земля. Театр. Дети" в Евпатории. Смотр пройдет с 1 по 7 июля, сообщил журналистам один из организаторов, худрук центра театрального искусства "Золотой ключик" Андрей Пермяков.

"На наш фестиваль приедут 22 театра из Эстонии, Литвы, Луганска. Самары, Санкт-Петербурга и других регионов РФ. Всего 22 театра как детских, так и студенческих, а также профессиональных, которые представят 30 спектаклей. Фестиваль пройдет в рамках Года театра", - сказал Пермяков.

По его словам, среди участников - театр балета "Щелкунчик" из Екатеринбурга, образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" из Самары, театр-студия "Грань" из Новокуйбышевска и другие.

Пермяков отметил, что на площадке фестиваля запланированы мастер-классы детских театральных режиссеров, актеров. Его участники также посетят Севастополь. Смотр пройдет с 1 по 7 июля.

Фестиваль "Земля. Театр. Дети" основан режиссерами Олегом и Ниной Пермяковыми в 1991 году и проводится в Евпатории на базе международного центра театрального искусства "Золотой ключик". Является одним из ведущих детских театральных фестивалей на территории СНГ.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. Запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.