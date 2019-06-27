Съемки фильма "Брат-3" планируют начать в конце июля

ТАСС, 27 июня. Третью часть фильма "Брат", режиссером которой будет шоумен Стас Барецкий, начнут снимать в Красногорске в конце июля. Уже получены первые деньги от спонсоров, сообщила в четверг пресс-служба шоумена.

"Наконец-то за счет средств, полученных от первых интеграций брендов в фильм, появилась возможность перейти от слов к реальному делу. Съемки начнутся в конце июля. Сейчас идет активная подготовка", - цитирует пресс-служба Барецкого. Он пояснил, что в отличие от "Брата" и "Брата-2" это будет не криминальный боевик, а криминальная комедия с элементами драмы.

Согласно сюжету, главным героем ленты является младший брат Данилы Багрова, мечтающий попасть на съемки реалити-шоу "Дом-2". Старшего брата сыграет сам Барецкий.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС критически о проекте отозвался председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Режиссер Сергей Бодров, отец актера Сергея Бодрова - младшего (1971-2002), сыгравшего главную роль в фильмах Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", ранее сказал ТАСС, что съемки фильма-продолжения "Брат-3" - неудачная идея.