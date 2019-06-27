Операция по поиску Янтарной комнаты в подземельях на севере Польши не увенчалась успехом

МАМЕРКИ /Польша/, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники Музея Второй мировой войны в польском городе Мамерки на северо-востоке страны в четверг вскрыли подземный лаз на территории бывшего штаба командования немецких сухопутных войск, но не нашли там Янтарную комнату или другие ценности, как ожидали.

Янтарную комнату искали в Мамерках уже неоднократно, но безуспешно. В местном музее даже экспонируется ее копия. Однако на этот раз исследователей вдохновил тот факт, что им удалось найти засыпанный землей вход в подземное помещение, о котором ранее не было известно.

По словам представителя музея Бартоломея Плебаньчика, тщательно спрятанный вход в подземное хранилище не использовался много десятилетий. "Мы нашли этот лаз при помощи мощного георадара. На этом месте выросло дерево, которое не давало возможности открыть люк", - сказал он собравшимся на месте поисков журналистам.

В течение получаса рабочим удалось очистить землю и открыть таинственный люк. Как оказалось, это обычный технический тоннель. Исследователи смогли осмотреть колодец при помощи специальной камеры, а затем снять тяжелую бетонную крышку полностью. Под ней скрывался небольшой и неглубокий колодец со ступенями и ведущими куда-то канализационными трубами. Ниже - только камни.

Провал или успех

"Мы считаем это успехом", - оценил результаты работ Плебанчик в беседе с корреспондентом ТАСС. "Это технический колодец в очень хорошем состоянии. Хорошо, что там нет никаких послевоенных предметов, мусора. Это значит, что со времен войны его никто не открывал", - сказал он.

"Дальше в глубину мы копать не будем. Мы знаем такие колодцы. Если бы немцы что-то тут спрятали, то это было бы видно сразу", - указал исследователь.

"Впереди у нас еще 199 гектаров леса. У нас есть самый современный георадар и время. Возможно, это займет год или пять лет. Но мы продолжим систематически исследовать фрагменты леса и наши поиски", - заключил Плебанчик и выразил уверенность, что Мамерки скрывают множество сокровищ.

Янтарная комната

Янтарная комната - подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I Петру Великому (1672-1725). Ее части перевезли в Санкт-Петербург в 1717 году. При императрице Елизавете Петровне (1709-1962) зодчий Бартоломео Растрелли добавил в отделке кабинета золоченую резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы. Во время Второй мировой войны она была вывезена нацистами во время оккупации Царского Села.

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