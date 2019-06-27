Международные Ганзейские дни открылись в Пскове

ПСКОВ, 27 июня. /ТАСС/. Совместное выступление детского сводного хора России и зарубежных детских хоров в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра открыло 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в четверг в Пскове.

"То, что сцена сегодня отдана детям из разных ... городов символично: то что мы делаем, делаем во имя будущего", - сказала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на церемонии открытия.

Президент Международного Ганзейского союза Нового времени Ян Линденау вручил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову символические свечи, которые вручаются ежегодно на открытии Ганзейских дней принимающей стороне. Затем детский хор исполнил музыкальные произведения российской и зарубежной классики, а также национальные композиции стран, участвующих в Ганзейских днях.

Международные Ганзейские дни продлятся в Пскове до 30 июня. Организационный комитет по подготовке мероприятия возглавила вице-премьер Ольга Голодец. Международный Ганзейский союз Нового времени объединяет 186 городов из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов. По оценке псковских властей, участие в праздновании намерены принять порядка 1,6 тыс. человек из 79 городов России и Евросоюза.