В гарнизоне подводников Видяево не увидят фильм "Курск". Там нет кинотеатра

МУРМАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Жители гарнизона Видяево, откуда вышла в последний поход затонувшая атомная подводная лодка "Курск", не смогут посмотреть одноименный фильм в своем городе. Об этом рассказала ТАСС заместитель главы Видяево Наталья Никишина, пояснив, что причиной является отсутствие кинотеатра, а ехать до ближайшего в Мурманск около часа.

В четверг фильм "Курск" датского режиссера Томаса Винтерберга вышел в российский прокат. Ранее продюсер картины Люк Бессон в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" (оператором портала является информационное агентство ТАСС) сказал, что для него очень важно, что картину увидят российские зрители, особенно в Мурманской области.

"Наверно, было бы неплохо, если бы первыми фильм смогли увидеть именно жители Видяево, но кинотеатра у нас нет, ближайший находится в Мурманске", - сказала Никишина. Она сказал, что пока фильм активно не обсуждается ее земляками. Жители Видяево сейчас готовятся к проведению ежегодных памятных мероприятий в августе в день гибели АПЛ.

Гарнизон Видяево - небольшой населенный пункт, в которым проживает порядка 5 тыс. человек. Родственники погибших 19 лет назад подводников уже уехали из города. "Родственники переехали в другие регионы, некоторые только приезжают к нам на день памяти. До сих пор живут у нас только некоторые из лично знавших погибших", - рассказала Никишина.

Атомный подводный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года в 175 км от Североморска на глубине 108 м. В результате катастрофы все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. День памяти подводников "Курска" отмечается 12 августа, когда произошла трагедия. Центром памятных мероприятий в Видяево является мемориал "Подводникам, погибшим в океане". Ежегодно здесь собираются военные и члены из семей, проходят митинг и литургия.