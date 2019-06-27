Машков намерен вернуться к съемкам

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков может принять участие в съемках фильма режиссера Сергея Урсуляка в августе 2019 года. Об этом артист сообщил в интервью "Российской газете", опубликованном в четверг.

"Сейчас, может, появится возможность в августе с Сергеем Урсуляком сняться в маленькой истории - одним съемочным днем в свой отпуск. Больше не могу потратить", - сказал Машков.

Ранее актер сообщал ТАСС, что после вступления в должность худрука Театра Олега Табакова у него "нет возможности сниматься".

Машков также поделился, что в театре ставится пьеса в необычном жанре. "Я хочу соединить драматического артиста с куклой. История оригинальная, пишется специально для нас", - отметил он.

Машков окончил Школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова. Он много играл и ставил в "Табакерке", в МХТ имени Чехова. После кончины Табакова в 2018 году актер возглавил его театр, который теперь называется Театр Олега Табакова , а также руководит камерной сценой театра на улице Чаплыгина и школой Табакова для начинающих артистов.

Среди самых известных фильмов с участием Машкова - "Лимита", "Американская дочь", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Край", "Кандагар" и телесериал "Ликвидация".