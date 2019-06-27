Делегации из 13 стран Европы приехали в Псков на Международные Ганзейские дни

ПСКОВ, 27 июня. /ТАСС/. Делегации из 13 стран Европы, а также из 88 городов, входящих в Ганзейский Союз Нового времени, приехали в Псков на 39-е Международные Ганзейские дни, которые открылись в четверг. В составе делегаций - творческие коллективы, ремесленники, рестораторы, реконструкторы и члены исторических клубов, которые на протяжении четырех дней будут создавать в городе атмосферу Средневековья.

Неофициальный центр праздника - Октябрьская площадь в Пскове. Именно здесь с раннего утра делегации из городов Европы и России начали обустраивать свои презентационные палатки. В центре территории - большая экспозиция, похожая на причудливое дерево, у которого вместо листьев таблички с названиями ганзейских городов. В паре шагов - настоящая средневековая харчевня, где все блюда приготовлены по рецептам XV века. В меню - медвежатина с клюквой, лосятина с розмарином, мясо дикого кабана с сушеными яблоками.

"Эти продукты наши, новгородские, из нашего охотхозяйства. Мы из Великого Новгорода, с удовольствием приезжаем в Псков и делимся здесь своими продуктами и талантами. А вот - самый распространенный продукт путешественника - ганзейская лепешка. Она всегда готовится с домашней телятиной и свининой, и раньше на Ганзе, когда семьи были большими, лепешку катали огромным пластом, складывали туда начинку, разрезали на куски, и дети все были сыты", - рассказала ТАСС ресторатор Маргарита Стасенко.

Мастер-классы от реконструкторов

Атмосферу ганзейских времен воссоздают в Пскове не только блюда по старинным рецептам, но и клубы исторической реконструкции. В центре города на берегах рек Великая и Пскова расположились два средневековых лагеря. В них обустроились порядка 500 реконструкторов из Эстонии, Белоруссии, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Тулы.

"Один лагерь - на набережной реки Великая от башни Плоской, в устье, на том месте, где зародился город. Там стоят средневековые ладьи, средневековая верфь, <...> проходят мастер-классы по военному делу, по кожевенному делу, древней письменности, рыболовству, старинным промыслам", - рассказала ТАСС организатор международного фестиваля реконструкторов, директор музея-заповедника "Изборск" Наталья Дубровская.

Кроме средневековых мастер-классов, гости могут принять участие в интерактивной игре, которую музейщики разработали специально к празднику. "Это большая игра-ходилка, большой баннер, полотнище, на который нанесена карта Европы, города, которые входили в Ганзейский союз. Вы выбираете корабли, кидаете кубик и отправляетесь в путешествие. Играя в эту игру, вы узнаете, на каком языке купцы разговаривали, какая была валюта, чем торговали разные города, как раньше люди путешествовали, какой можно было выбрать торговый путь. Игра на русском и английском языке, играть в нее помогают специально обученные волонтеры, сотрудники музея", - пояснила Дубровская.

Второй исторический лагерь расположен в центре древнего Пскова, вблизи церкви Богоявления с Запсковья, на живописном зеленом лугу. "Это самый большой лагерь реконструкторов: там и турнир лучников, и торговые ряды, и лагерь стрельцов, и удивительная, интересная выставка доспехов и вооружения XVI-XVII веков. Все это можно примерить, потрогать", - сказала собеседница.

Хор - это символично

Церемония открытия прошла на территории Кремля. Здесь в нескольких десятках метрах от главного храма Псковской области, Троицкого собора, на огромной сцене под открытым небом выстроились более 800 детей в составе сводного детского хора России и стран-участниц Ганзейского союза. Несмотря на пасмурную погоду и периодически моросящий дождь послушать музыкантов собрались сотни жителей и гостей города - почти все места были заняты.

По словам организаторов, в том, что Ганзейские дни в Пскове начались именно с хорового выступления, есть определенный символизм. Регион считается родиной хорового пения, в мае 1911 года здесь прошел первый в России певческий праздник, а весной 2011 года традиция была восстановлена. В 2019 году Фонд развития Псковской области "Святой равноапостольной княгини Ольги" получил субсидию от Минкультуры РФ по двум проектам в сфере хорового искусства.

Музыка, любимая в народе

Всего за 4 дня в Пскове выступят более 100 коллективов из России, Германии, Нидерландов, Франции, Польши. Хедлайнером праздника станет народный самодеятельный ансамбль "Сказ" имени Виталия Румянцева. Коллектив ежегодно участвует в Международных Ганзейских днях и гастролирует по всему миру, за 40 лет существования он дал более 3,2 тыс. концертов.

"Мы открываем ганзейскую ярмарку на центральной сцене, хотим народную, разгуляйную программу дать. Затем вечерние концерты будут на нашей сцене, мы хотим сделать музыкальный калейдоскоп, будем играть каламбуры на известные темы, популярную мировую музыку. Причем, не народную, а ту, которая людям нравится, чтобы "позажигать". Мы также будем давать концерт, сделав симбиоз псковской, русской народной музыки и общемировых хитов. Это все на балалайках, будут домры, баяны, флейты", - рассказал ТАСС руководитель ансамбля Константин Абабков.

По словам собеседника агентства, "Сказ" участвует в Международных Ганзейских днях на протяжении 30 лет. За это время музыканты успели подружиться с большинством зарубежных коллективов, которые в этом году приехали в Псков. "Приехало много коллективов, с которыми мы знакомы и встречаемся на Ганзейских днях в разных городах. Очень достойные, интересные коллективы, например, приедет творческий коллектив пожарных из Бергена (Норвегия), также приедут коллективы из Германии, Эстонии", - уточнил музыкант.

Первый кинофестиваль

В рамках Ганзейских дней в Пскове проходит и первый международный кинофестиваль "Западные ворота", он начал работу в четверг в кинотеатре "Смена". Здесь зрителям представили картину "Гудбай, Ленин" (2003 год). "Я лично выбрал эту картину не только потому, что она мне очень нравится, а потому что она показала, что родилось новое немецкое кино под влиянием воссоединения двух Германий", - сказал ТАСС программный директор кинофестиваля Алексей Дунаевский.

Он добавил, что специально на фестиваль в Псков приедут режиссеры и актеры, в их числе режиссер Алексей Учитель, актер Виктор Бычков, сыгравший роль егеря Кузьмича в "Особенностях национальной охоты". "Вы увидите Андрея Кравчука, режиссера нашумевшего фильма "Викинг", он будет представлять свою работу "Итальянец", это его дебютная работа в кино, она тоже крайне успешная, и выдвигалась нашей страной на "Оскар". Кроме того, вы увидите Ивара Калныньша, супер-звезду советского кино", - добавил собеседник агентства.

А еще, уточнил Дунаевский, на фестиваль приедет режиссер из Финляндии, который является "рекордсменом в кинематографе". "Мы ожидаем женщину-режиссера из Финляндии, которая побила мужские рекорды [в кинематографе]. Ее зовут Йоханна Вуоксенмаа. До нее все рекорды финского кино были установлены мужчинами-режиссерами. Я имею в виду рекорды посещаемости, продаваемости, кассовых сборов и так далее. А она в 2014 году побила все эти рекорды со своей картиной "Одним махом", которую мы будем показывать в Пскове", - резюмировал программный директор кинофестиваля.

О Ганзе

Международные Ганзейские дни продлятся в Пскове до 30 июня. Организационный комитет по подготовке мероприятия возглавила вице-премьер Ольга Голодец. Ганзейский союз объединяет 186 городов из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов. По оценке псковских властей, участие в праздновании намерены принять порядка 1,6 тыс. человек из 79 городов России и Евросоюза.