Виолончелист из США Златомир Фанг стал победителем Конкурса им. Чайковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Виолончелисты из шести стран разыграли в финальной части медали ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Петербурге. Первое место и золотая медаль в этом марафоне достались 20-летнему виолончелисту из США Златомиру Фангу.

Финалисты выступили в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича в сопровождении заслуженного коллектива России академического филармонического оркестра под управлением народного артиста России Николая Алексеева.

"Все члены жюри, и я в том числе, безумно устали, потому что очень трудно было из такого количества блестящих молодых музыкантов выбрать лучшего, наиболее достойного по тем или иным параметрам, а в основном по перспективам того, что они потом заблистают на эстраде уже в качестве солистов. Технически это высочайший уровень, я такого еще не слышал, настолько было высокое качество", - сказал ТАСС член жюри, народный артист России Сергей Ролдугин.

С точки зрения музыканта главной проблемой он назвал то, что некоторые, особенно молодые конкурсанты, "увлекаются ложными путями привлекательности своей игры - то есть играют в бешеном темпе или очень громко, а в глубину не проникают, что является извечной болезнью роста". Однако не только в числе финалистов, но и среди участников первого и второго туров были, по его мнению, "замечательные, глубокие музыканты, имена которых будут красоваться на афишах ведущих залов мира".

Златомир Фанг окончил Джульярдскую школу и подготовительную школу при консерватории Новой Англии (США). Учился у Тимоти Эдди, Ричарда Аарона и Джули Альберс. Победитель Международного конкурса виолончелистов имени Джордже Энеску (2016), Международного конкурса исполнителей на струнных инструментах имени Ирвина Кляйна, Сталбергского международного струнного конкурса и других престижных виолончельных конкурсов.

Вторую премию и серебряную медаль получил колумбийский виолончелист Сантьяго Каньон-Валенсиа. Третей премии и бронзовой медали удостоена россиянка Анастасия Кобекина. Четвертое место в этом смотре занял южнокорейский виртуоз Тэгук Мун, на пятом месте - самый юный участник финала - 17-летний китайский виолончелист с Ибай Чен. Шестерку лауреатов замкнула представительница Финляндии Сенья Элина Руммукайнен.