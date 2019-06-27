Кинофестиваль в Карловых Варах представит более 180 фильмов

ПРАГА, 28 июня. /ТАСС/. Международный кинофестиваль в Карловых Варах, торжественное открытие которого состоится в пятницу в этом городе-курорте на западе Чехии, предложит зрителям более 180 художественных и документальных фильмов. Подавляющее большинство из них снято в течение последнего года. Россия представлена полнометражной лентой режиссера Бориса Акопова "Бык".

"В основной конкурсной программе фестиваля, который в этом году пройдет уже в 54-й раз и продлится до 6 июля, представлены 12 полнометражных картин. Они будут бороться за главный приз смотра "Золотой хрустальный глобус", - сообщил журналистам программный директор фестиваля Карл Ох.

Главными гостями фестиваля станут американские киноактеры, обладатели премии "Оскар" Джулиана Мур и Кейси Аффлек.

Джулиана Мур представит в Карловых Варах новый фильм "Женщина в окне". В нем она исполнила одну из главных ролей. Ей вручат почетный приз смотра "Хрустальный глобус". Этой награды она удостоена за исключительный вклад в развитие мирового кинематографа. Кейси Аффлек привезет на фестиваль картину "Свет моей жизни". Это его режиссерский дебют.

Среди почетных гостей киносмотра будут также еще два представителя киноиндустрии США. Это обладательница двух американских прайм-тайм премий "Эмми" и "Золотого глобуса", номинантка на премии "Оскар" и "Тони" актриса Патриша Кларксон и лауреат премий "Тони" и "Драма Деск" Билли Крудап.

На фестивале, кроме основной конкурсной секции, действуют еще 15. К наиболее престижным относится секция "К Востоку от Запада". В ее конкурсную программу включена российская лента "Бык".

Премьеры и показы фестиваля

На фестивале состоится свыше 50 мировых и европейских кинопремьер. Общее число показов превысит 500. Прогнозируется, что их увидят не менее 10 тысяч зрителей. Международное жюри объявит победителей конкурса 6 июля.

В Карловых Варах ожидают прибытие более тысячи режиссеров, сценаристов, кинокритиков и других профессионалов современного кинематографа. Гостиницы города сообщают об отсутствии свободных номеров на период проведения праздника мирового кино.

Организаторы отмечают рекордный интерес зрителей к предстоящему киносмотру. Первые поступившие в продажу семь тысяч билетов были проданы через систему электронного бронирования за 14 минут. Это количество составляло 10% общего числа билетов на предстоящие просмотры. Остальные 90% билетов поступили в реализацию накануне открытие фестиваля. С четверга их можно купить в специализированных кассах карловарской гостиницы "Термал", в которой расположена его дирекция и работает международное жюри.

Российские призеры 2018 года

В прошлом году призерами кинофестиваля в Карловых Варах стали художественные фильмы российских режиссеров Елизаветы Стишовой "Сулейман Гора" и "Подбросы" Ивана Твердовского. Лента "Сулейман Гора", снятая в копродукции с Кыргызстаном, победила в фестивальной секции "К Востоку от Запада". Фильм "Подбросы", который был показан в главном конкурсе смотра, отмечен Специальным призом международного жюри.

История фестиваля

Кинофестиваль в Карловых Варах - один из старейших в Европе. Он ровесник Каннского смотра - оба ведут свою историю с 1946 года. В Чехии киномарафон проводился каждый год за исключением 1953 и 1958 гг. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.