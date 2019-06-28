На самой высокой точке Европы открылся книжный магазин

ТАСС, 28 июня. Книжный магазин, расположенный на самой высокой точке Европы - на склоне горы Монблан, открылся на северо-западе Италии. Высокогорная лавка-читальня издательского дома Feltrinelli, вмещающая на 60 кв. м более 1,5 тыс. книг, расположилась на высоте 3466 м на пике Хельброннер.

На эту высоту туристов, лыжников и альпинистов доставляет открытый четыре года назад подъемник-фуникулер Sky Way. В помещениях конечной станции поддерживается комфортная температура.

Разумеется, подбор книг в магазине-читальне соответствующий: о культуре, горах, природе, известных альпинистах и исследователях, а также фотографические альбомы, книги о путешествиях, бестселлеры и труды об истории региона.

Инновационный комплекс имеет своей целью придать большую привлекательность итальянскому горнолыжному курорту Курмайор.