Валторнист из Китая и тромбонист из РФ разделили первое место на конкурсе им. Чайковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Финалисты из восьми стран Европы, Азии и Америки по специальности "Медные духовые инструменты" разыграли награды ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Санкт-Петербурге. В решающем туре победу одержали один из самых юных участников смотра - 19-летний китайский валторнист Юн Женг - и 32-летний российский тромбонист Алексей Лобиков, передает корреспондент ТАСС.

Участникам третьего тура был предоставлен Концертный зал Мариинского театра. Они выступали в сопровождении Симфонического оркестра Мариинки под управлением Арсения Шуплякова. "Жюри решило разделить первую премию между валторнистом Юн Женгом из Китая и российским тромбонистом Алексеем Лобиковым", - объявил председатель жюри, тромбонист Йен Боусфилд из Великобритании, поблагодаривший коллег из восьми стран за большую проделанную работу.

Юн Женг начал осваивать валторну на занятиях со своим отцом. В 2011 году был принят в среднюю школу при Центральной консерватории к профессору Вэнь Цюаню, а в 2017 году поступил в консерваторию. Лауреат второй премии в возрастной категории 16 лет и младше VII Международного конкурса молодых музыкантов во Владивостоке (Россия, 2012) и VIII Международного конкурса духовых инструментов в Чеджу. Принял участие в церемонии открытия первого Пекинского фестиваля молодежного искусства. Профессионалы считают, что юношу ждет большое музыкальное будущее.

Лобиков с шести лет обучался игре на тромбоне в Лицее искусств Охтинского центра эстетического воспитания. Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию (класс профессора Виктора Сумеркина) и аспирантуру консерватории. С 2006 года - регулятор группы тромбонов симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной академической капеллы. С сентября 2012 года - солист Симфонического оркестра Мариинского театра. Параллельно с концертной деятельностью преподает в Санкт-Петербургской консерватории.

Медалисты и лауреаты

Вторая премия и серебряная медаль присуждена тубисту Федору Шагову из России. Третью премию и бронзовую медаль увезет во Францию валторнист Феликс Камиль Жан Дерво.

Лауреатом четвертой премии стал португальский тубист Коста Энрике Сантос. На пятом месте среди лауреатов - трубач из США Ансель Оуэн Норрис. Шестой премией награжден Питер Стейнер (Италия, тромбон). На седьмом месте - южнокорейская валторнистка Хаери Ю. Восьмую премию получил трубач Жасулан Абдыкалыков из Казахстана.

Международный конкурс им. Чайковского проводится раз в четыре года. Шестнадцатая по счету "музыкальная олимпиада" проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня, конкурсные испытания завершились 27 июня.

Церемония награждения лауреатов XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского по всем конкурсным специальностям состоится 28 июня в 13:00 в Доме Пашкова в Москве. Обладатель гран-при конкурса будет объявлен 29 июня во время гала-концерта лауреатов в "Мариинском-2" в Санкт-Петербурге.