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Медведев поздравил Панкратова-Черного с юбилеем

Премьер отметил, что зрители с большим удовольствием смотрят и пересматривают фильмы с участием актера и всегда рады встрече с ним на театральной сцене

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного с 70-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте кабмина.

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"Миллионы людей любят вас, яркого, обаятельного актера и замечательного режиссера. Вы покорили их сердца редким талантом, удивительным даром перевоплощения, способностью быть органичным и в комедии, и в драме. В вашей творческой биографии множество блистательных работ в кино и на театральной сцене. Какую бы роль вы ни играли, это всегда искренне, глубоко, пронзительно, достоверно", - подчеркнул премьер-министр.

Медведев отметил, что зрители с большим удовольствием смотрят и пересматривают фильмы с участием актера и всегда рады встрече с ним на театральной сцене.

Александр Панкратов-Черный - российский актер и режиссер, народный артист РФ (2009). Снимался в фильмах "Сибириада", "Мы из джаза", "Жестокий романс", поставил фильмы "Похождения Невзорова", "Система "Ниппель" и другие.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПанкратов-Чёрный, Александр Васильевич
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