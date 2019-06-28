Медведев поздравил Панкратова-Черного с юбилеем

"Миллионы людей любят вас, яркого, обаятельного актера и замечательного режиссера. Вы покорили их сердца редким талантом, удивительным даром перевоплощения, способностью быть органичным и в комедии, и в драме. В вашей творческой биографии множество блистательных работ в кино и на театральной сцене. Какую бы роль вы ни играли, это всегда искренне, глубоко, пронзительно, достоверно", - подчеркнул премьер-министр.

Медведев отметил, что зрители с большим удовольствием смотрят и пересматривают фильмы с участием актера и всегда рады встрече с ним на театральной сцене.

Александр Панкратов-Черный - российский актер и режиссер, народный артист РФ (2009). Снимался в фильмах "Сибириада", "Мы из джаза", "Жестокий романс", поставил фильмы "Похождения Невзорова", "Система "Ниппель" и другие.