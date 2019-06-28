Как смотреть балет, чтобы все понимать

В Москве в 19-й раз проходят ежегодные летние балетные сезоны в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Это отличный шанс за полтора месяца увидеть главные балетные шедевры: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта", "Эсмеральда", "Дон Кихот" и многие другие. Участниками в этом году стали танцоры из Парижа, Самары, солисты уникального театра "Арт-Да" и многие другие.
Из чего состоит балет?
Это танец, музыка и театр одновременно. В классических спектаклях главный создатель балета — композитор, который нашел сюжет, вдохновился им и написал музыку. Например, Петр Чайковский создал самый любимый детский спектакль "Щелкунчик", музыку к "Лебединому озеру", "Спящей красавице". Когда Петр Ильич впервые взялся за такую работу, ему пришлось изучать партитуры старших коллег, общаться с хореографами и артистами, чтобы понять, как писать "удобную" для танцев музыку.
Современные композиторы могут работать вместе с балетмейстерами, режиссерами, художниками и другими создателями спектакля, на выходе получая единую партитуру, где определенные действия закреплены за определенным моментом в музыке.
Кроме того, постановка может быть рассчитана на конкретного артиста (как, например, в спектакле "Камилла" по биографии Камиллы Клодель, где главная и единственная солистка Анна Гарафеева стала соавтором танцевального рисунка).
Зачем вообще идти на балет?
Здесь нет слов, а язык тела — это то, что понимают все люди на планете независимо от того, где и как они выросли. Поэтому, если вы неискушенный зритель, выбирая между оперой и балетом — отдавайте предпочтение последнему.
Окей, а как понимать язык жестов?
Балетные сюжеты, как правило, не сложные. Перед спектаклем советуем в любом случае обзавестись программкой, почитать либретто (литературную основу балета) или просто краткое содержание в интернете. Даже если история вам давно знакома, композитор мог немного изменить сюжетные перипетии или просто базироваться на другом первоисточнике. Зная сюжет, вам будет легче интерпретировать движения артистов.
Происходящее в классическом спектакле, скорее всего, будет доступно вам на интуитивном уровне. В балете бывают, так скажем, проходные танцы, которые никак не влияют на сюжет. Например, в "Щелкунчике" во втором действии испанская, арабская, русская, китайская куклы общаются с главными героями своими самостоятельными сольными и дуэтными номерами, которые как бы приостанавливают события. Чтобы не запутаться в ходе действия, почитайте программку перед спектаклем.
В современных балетах сценические рисунки совсем не простые
С другой стороны, совриск подразумевает разомкнутое пространство интерпретаций и трактовок. Если вы так почувствовали, если вы так поняли, то так оно и есть. Об этом говорят и сами современные авторы.
Правда ли, что в театре, особенно оперы и балета, есть дресс-код?
Как такового дресс-кода нет. Конечно, нужно соблюдать элементарные правила приличия, но летом, в жаркую погоду, сотрудники спокойно отнесутся к открытым коленям и плечам. Другое дело, что зрители, которые любят наряжаться в театр, будут косо смотреть на вас, но в театр вообще-то не на зрителей ходят смотреть.
Как много информации, может, не стоит идти?
Стоит. Театр всегда лучше смотреть вживую, если есть возможность. Его волшебство именно в этом: акт искусства происходит прямо сейчас, перед вами, и все зрители так или иначе тоже становятся авторами спектакля. Больше именно такой постановки, которую вы увидели, не будет. Чувства, которые испытывает публика, интерпретации, которыми обрастает спектакль, — чуть ли не самые главные вещи, благодаря которым постановка получает жизнь.
Кадрия Садыкова