Как смотреть балет, чтобы все понимать

Это танец, музыка и театр одновременно. В классических спектаклях главный создатель балета — композитор, который нашел сюжет, вдохновился им и написал музыку. Например, Петр Чайковский создал самый любимый детский спектакль "Щелкунчик", музыку к "Лебединому озеру", "Спящей красавице". Когда Петр Ильич впервые взялся за такую работу, ему пришлось изучать партитуры старших коллег, общаться с хореографами и артистами, чтобы понять, как писать "удобную" для танцев музыку.

Современные композиторы могут работать вместе с балетмейстерами, режиссерами, художниками и другими создателями спектакля, на выходе получая единую партитуру, где определенные действия закреплены за определенным моментом в музыке.

Кроме того, постановка может быть рассчитана на конкретного артиста (как, например, в спектакле "Камилла" по биографии Камиллы Клодель, где главная и единственная солистка Анна Гарафеева стала соавтором танцевального рисунка).