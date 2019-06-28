Усадьбу Лопухиных передают в пользование Пушкинскому музею

ТАСС, 28 июня. Усадьбу Лопухиных в Москве, где ранее располагался Музей Рерихов, передают Государственному музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (ГМИИ). Об этом сообщил журналистам директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов. Здание будет интегрировано в создающийся Музейный городок - это проект по расширению Пушкинского музея.

"Усадьба находится в собственности Российской Федерации. Сейчас она в оперативном пользовании Музея Востока, но перейдет в пользование ГМИИ", - сказал Кононов. Также в усадьбе будут проходить мероприятия новой программы музея "Пушкинский. Youth". Здание ждут ремонтно-реставрационные работы. Как сказал Кононов, пока трудно говорить о сроках их начала, так как нужно провести обследование. По его оценке, это может занять около года.

По словам директора Музея Востока Александра Седова, усадьба войдет в Музейный городок: "Усадьба будет интегрирована в музейный квартал и заживет новой жизнью".

Как сообщила директор Пушкинского музея Марина Лошак, в Музейный городок "переедут наши службы, это около 150 человек; на полтора-два года, думаю, пока не построен депозитарий, <... > это на нижних этажах". "Здесь очень много проблем: в подвале грибок, с которым нужно бороться, на верхних этажах также много технических проблем, с которыми наши службы пытаются справиться. Дом нуждается в очень серьезной работе", - сказала Лошак, добавив, что также запланированы работы по корректировке систем кондиционирования и освещения.

О музее Рерихов, усадьбе и музейном городке

Музей Рерихов, входящий в структуру Государственного Музея Востока, переехал в бывший павильон "Здравоохранение" на ВДНХ (павильон номер 13) весной этого года, он открылся в конце апреля. В павильоне была завершена работа по воссозданию объекта культурного наследия: проведена комплексная реставрация фасадов, стен, потолков, лепнины в главном зале, трехчастного портала, исторических светильников, по сохранившимся фрагментам и фотографиям воссозданы декоративные элементы. В Музее Рерихов можно увидеть более 400 произведений, представляющих весь спектр художественного творчества Николая и Святослава Рерихов. Также там разместилось открытое фондохранилище.

Усадьба Лопухиных была построена в конце XVII века боярином Федором Лопухиным, отцом первой супруги Петра Великого. В 1775-1776 годах особняк входил в состав временного Пречистенского дворца, созданного для размещения императорского двора на момент празднования Кючук-Кайнарджийского мира с Османской империей (1774 г., завершение русско-турецкой войны).

Реконструкция ГМИИ и его преобразование в музейный городок проходит по поручению правительства в рамках празднования 100-летия музея, которое отмечалось в 2012 году. Работа по созданию городка проводится в два этапа. С 2014 года реконструируются усадьба Вяземских-Долгоруковых под галерею искусства старых мастеров, усадьба Голицыных - под галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов, доходный дом Стуловых - под Дом текста (научно-информационный центр). Также строится депозитарно-реставрационный и выставочный центр.