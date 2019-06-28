Выставка ювелирных украшений древнего Рима из собрания Эрмитажа открылась во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Приморская картинная галерея во Владивостоке в рамках ежегодных дней Эрмитажа представила выставку "Шкатулка матроны" с драгоценными украшениями из Рима I-III века нашей эры. Экспонаты можно будет увидеть до 29 сентября, сообщила замдиректора картинной галереи Наталья Левданская на пресс-конференции перед открытием выставки.

"Первым опытом погружения в античность была выставка кратера (сосуд) со сценой жертвоприношения IV века. Потом у нас выставлялась мраморная голова Ареса, но все это были выставки одного шедевра. В этот раз мы позволили себе "наглость" предложить Эрмитажу привезти нам камерную выставку сразу с несколькими экспонатами, чтобы дать нашим зрителям более полное представление об этой эпохе", - сказала Левданская.

На выставке, в частности, представлен комплект женских украшений. В него, по словам директора галереи Алены Даценко, входят кольца, серьги, браслеты, булавка для волос и ожерелья. Экспозицию разместили в сейфовой комнате, которую можно посетить только во время экскурсии с сотрудником галереи. "Само здание было построено в 1903 году сразу с этой комнатой. В советское время здесь располагалась сберкасса, которая использовала ее для хранения денег. Буквально три года назад эта часть дома была передана Приморской картинной галерее, и в дальнейшем мы планируем использовать комнату именно для особо дорогих или ценных выставок", - сообщила ТАСС Даценко.

Эрмитаж не часто вывозит ювелирные украшения в другие музеи из-за их хрупкости, пояснила журналистам научный сотрудник петербургского музея Ольга Горская. "В ту эпоху в золото не принято было добавлять примеси, которые сегодня делают его ковким и прочным, поэтому 980-я проба была самой распространенной даже в ювелирных изделиях. А чистое золото - довольно хрупкий материал, и сотрудники Эрмитажа всегда особенно переживают, когда его нужно перевозить. Достаточно небольшого усилия, чтобы просто сломать, например, тонкую пластину. Именно поэтому мы благодарны нашей команде упаковщиков, которые сделали индивидуальную безопасную упаковку для каждого экспоната", - отметила Горская.

Неизвестные авторы и владельцы

При этом ни пробы, ни клейма автора на представленных украшениях нет. По словам научного сотрудника музея, это распространенная практика тех времен, узнать имя мастера удается крайне редко, и обычно идентификация проходит по другим источникам. Та же ситуация и с владельцами украшений: имена обладателей по сей день неизвестны.

"Изделия были найдены неизвестно кем в различных частях мира - на территории современных Турции, Украины, Италии и современного Крыма. Они попадали в частные коллекции людей, кто-то из них был коллекционером, а кто-то просто торговал ими, но, в конце концов, разными путями они все попали в Эрмитаж. Однако из-за того, что нашли их не ученые, которые могли бы дать нам дополнительную информацию об археологическом контексте места, мы оказались лишены истории этих сокровищ", - отметила Горская.

Среди экспонатов - золотой ключ-кольцо от шкатулки для украшений. Подобные изделия обычно делали из более прочных металлов, чтобы снизить вероятность их стачивания. Почему владелица выбрала именно золото - точно неизвестно.

Пока выставки Эрмитажа проходят в существующих помещениях Приморской картинной галереи. К концу 2023 года во Владивостоке планируют создать большой культурный центр, который объединит под одной крышей филиалы четырех крупных музеев - Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и Музея Востока. Выставочные площади займут более 4 тыс. кв. м. Их планируется распределять так, чтобы центром пространства оставалась экспозиция русского искусства, которая будет представлена одним или несколькими блоками.