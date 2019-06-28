Комплекс зданий на Красной площади для Музеев Кремля будет готов в 2021 году

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новый музейный комплекс на Красной площади должен быть готов в 2021 году. С его открытием Москва получит настоящую культурную "золотую милю", уверен специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В пятницу он провел заседание Попечительского совета Музеев Московского Кремля.

"По завершении всех работ мы получим огромный импульс для развития и туризма, и сферы культуры, потому что это будет единый комплекс: останется часть экспонатов [Музеев Кремля] собственно в Кремле, потом свободный выход [через Спасские ворота] на Красную площадь, посещение нового кремлевского музея и парка "Зарядье". У нас получится некая "золотая миля", полностью посвященная культурному пространству", - сказал Иванов. Он подчеркнул, что "такого не было никогда".

Спецпредставитель президента назвал Музеи Кремля "уникальным объектом, объединяющим и великие творения зодчества, и сокровища России, и сотни тысяч уникальных экспонатов". "В последние годы - это приятно констатировать - Музеи Московского Кремля ежегодно посещают около трех миллионов человек. Это при том, что площади Музеев очень небольшие - это не Эрмитаж, не Лувр, это очень стесненные условия", - отметил Иванов. Он дал самую высокую оценку активной выставочной деятельности Музеев Кремля как за рубежом, так и в России, заметив, что с российскими партнерами с большим удовольствием сотрудничают лучшие музеи мира. "В целом работа Музеев идет успешно", - оценил Иванов.

По его мнению, новым этапом развития Музеев Кремля станет открытие комплекса на месте бывших Средних торговых рядов - на Красной площади, дом 5. "В 2021 году мы должны все работы закончить, это очень сложный и уникальный объект. За последние 30 лет новых крупных музеев "с нуля" в России не строилось", - сказал спецпредставитель главы государства.

"Впервые за многие десятилетия Музеи Московского Кремля и Министерство культуры получили возможность создания в самом центре Москвы уникального современного музейного комплекса, который не только сформирует новую городскую среду, но и по-новому организует пространство, объединив архитектурный ансамбль Кремля, Красную площадь, "Зарядье", - подтвердила генеральный директор Музеев Кремля Елена Гагарина. Она уточнила, что "фактически это будет первое за последние почти 150 лет здание в Москве, построенное специально для музея".

Гагарина рассчитывает, что музейный комплекс "станет новым центром притяжения европейской и мировой культуры". По ее словам, "значимость этого проекта определяется тем, что он откроет перед Музеями Кремля новые возможности сохранения, презентации и популяризации богатейшего исторического и художественного наследия страны". "Проект нового здания Музеев Кремля вызывает огромный интерес у международного профессионального сообщества - ЮНЕСКО, директоров ведущих мировых музеев, историков, искусствоведов", - сообщила Гагарина. По ее мнению, "на основании реализации этого замысла мировое сообщество деятелей культуры и широкая публика будут судить о том, как развивается современное музейное дело в России".

"Мы надеемся, что новый облик Музеев Московского Кремля станет визитной карточкой Москвы и России XXI века, поскольку таких зданий, как сейчас строится у нас, больше нигде в мире не строится", - сказала руководитель Музеев Кремля. Для примера она привела новые музейные здания в Шанхае и Лондоне, которые, на взгляд Гагариной, "не идут ни в какое сравнение с тем пространством, которое мы получим в ближайшее время".

Новый проект

Комплекс зданий на Красной площади передается Музеям Московского Кремля по распоряжению президента РФ Владимира Путина от 2015 года.

Комплекс Музеев Московского Кремля на Красной площади будет состоять из двух зданий - исторического и нового, сооружаемого во внутреннем дворе Средних торговых рядов. К настоящему моменту в новом здании закончено строительство основных помещений, в которых разместятся временные и постоянные экспозиции, а также общественные зоны, конференц-зал, фондохранилища и реставрационные мастерские.

После введения в эксплуатацию комплекса зданий на Красной площади планируется музеефицировать освободившиеся от административных служб помещения в Кремле - в Патриаршем дворце и Успенской звоннице, а также небольшие пространства в церкви Ризположения и Архангельском соборе. В этих зонах будут открыты новые экспозиции. В общей сложности количество представленных публике экспонатов возрастет в 2,5 раза. Кроме того, более чем в 5 раз увеличатся экспозиционные площади музея.