Пианист Канторов считает большой ответственностью победу на Конкурсе им. Чайковского

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Обладатель первой премии ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского пианист Александр Канторов, представлявший Францию, в беседе с ТАСС назвал свою победу большой ответственностью и поделился "рецептом выступления".

"Я так счастлив и немного побаиваюсь будущего, ведь эта победа - честь и большая ответственность, - отметил он. - Было замечательно выступать перед этой публикой, этим жюри. Пока у меня нет четких планов на будущее, но я был бы рад снова выступить в Москве и в других городах России".

Результаты конкурса были объявлены ночью накануне.

Пианист считает, что залогом успеха на конкурсе стала искренность. "Надо быть щедрым, отдавать все, что есть в тебе, стараться продемонстрировать это. Это мой рецепт выступления", - добавил он.

22-летний Канторов обучается во французской частной консерватории Ecole Normale de musique de Paris. Концертную деятельность начал в 16 лет с фестиваля "Безумный день" в Нанте и в Варшаве, где выступал с оркестром Sinfonia Varsovia. С тех пор сотрудничает со многими оркестрами, выступает на сценах ведущих концертных залов: Концертгебау в Амстердаме, Концертхаус в Берлине, Парижской филармонии и других.

Международный конкурс им. Чайковского проводится раз в четыре года. Шестнадцатая по счету "музыкальная олимпиада" проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня, конкурсные испытания завершились 27 июня.