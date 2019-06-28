Скрипач Догадин отметил высокий уровень участников конкурса им. Чайковского в 2019 году

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Участники ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского показали высокий уровень мастерства в этом году. Такое мнение в пятницу выразил в беседе с ТАСС обладатель первого приза по специальности "скрипка" Сергей Догадин.

Результаты конкурса были объявлены ночью накануне. В пятницу лауреаты собрались в Доме Пашкова в Москве на торжественной церемонии награждения, а вечером им предстоит выступить вместе в зале "Зарядье".

"Общий уровень очень высокий. Я знаю очень многих своих коллег, сильные ребята. Конечно, мы ощущаем некоторую борьбу, но атмосфера была очень теплой", - сказал он.

Догадин отметил, что для того, чтобы победить в конкурсе, нужно иметь стальные нервы. "На мой взгляд секретов несколько, нужно, конечно, иметь нервы стальные как канаты, быть готовым, чтобы даже, учитывая все нервы, потери на сцене, оставаться на несколько голов выше остальных. Конечно, надо иметь артистизм, опыт, конкурс требует очень многих качеств", - добавил он.

Россиянин Сергей Догадин является выпускником Санкт-Петербургской государственной консерватории, стажировался в Международной музыкальной академии им. Иегуди Менухина. На XIV Конкурсе им. Чайковского в 2011 году получил вторую премию и приз зрительских симпатий.

ХVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня, конкурсные испытания - с 18 по 27 июня. В нынешнем смотре впервые, помимо пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов, соревнуются исполнители на деревянных и медных духовых инструментах.