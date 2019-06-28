Подлинная работа Рубенса обнаружена в музее Свердловской области

"Подозрение о том, что эскиз картины "Положение во гроб" является подлинной работой Рубенса, появилось у нас во время реставрации картины в 2016-2017 годах. Несколько дней назад мы получили пока что устное подтверждение о подлинности работы от экспертов Эрмитажа", - сказал Карпов, добавив, что официальное подтверждение будет получено Ирбитским музеем чуть позднее.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Копия картины художника Питера Рубенса "Положение во гроб", находящаяся на хранении в Ирбитском музее изобразительных искусств, оказалась оригинальной работой нидерландского живописца. Об этом сообщил ТАСС в пятницу директор музея Валерий Карпов, сославшись на заключение экспертов Эрмитажа.

По словам Карпова, картина "Положение во гроб" была получена Ирбитским музеем изобразительных искусств в 1976 году. До этого она хранилась в Эрмитаже и считалась лишь копией оригинала.

"Известно, что эта работа раннего Рубенса, картина была написана в 1601 году. В это время Рубенс был еще совсем молодым человека и работал в Италии. Наша картина Рубенса является предварительным эскизом большой картины", - добавил Карпов.

Ранее еще одно полотно живописца Рубенса "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" из собрания Ирбитского музея изобразительных искусств, считавшееся копией, было признано оригиналом. В 2012 году при реставрации были обнаружены признаки, указывающие на то, что это все-таки оригинал. В настоящее время считается, что картина создана Рубенсом совместно со своими учениками Антонисом Ван Дейком и Якобом Йордансом, причем фигура Магдалины написана мастером собственноручно.

В настоящий момент в Эрмитаже хранится порядка 40 работ Рубенса. Коллекция его работ, включающая 22 картины и 19 эскизов, охватывает все периоды творчества художника. К шедеврам собрания относятся "Персей и Андромеда", "Вакх", "Портрет камеристки инфанты Изабеллы". Среди наиболее известных полотен - "Союз Земли и Воды", "Снятие с креста", "Возчики камней".

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