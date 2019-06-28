Около 18 тыс. человек посетили Музей Рерихов на ВДНХ с момента его открытия

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Наталия Крючкова/. Около 18 тыс. человек посетили Музей Рерихов после его переезда на ВДНХ весной этого года. Об этом сообщил журналистам в пятницу директор Государственного музея Востока Александр Седов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"За два месяца выставку на ВДНХ посетило около 18 тыс.", - сказал Седов.

Директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов в свою очередь отметил, что посещаемость Музея Рерихов на ВДНХ сейчас, в летнее время, больше, чем основной экспозиции Музея Востока на Никитском бульваре.

"Основная экспозиция - 200 человек в неделю сейчас, потому что сезон отпусков, лето. На ВДНХ - 2 тыс. человек в неделю, в десять раз больше", - сказал он.

Музей Рерихов, входящий в структуру Государственного Музея Востока, переехал из усадьбы Лопухиных в бывший павильон "Здравоохранение" (павильон №13) весной этого года, он открылся в конце апреля. В павильоне была завершена работа по воссозданию объекта культурного наследия: проведена комплексная реставрация фасадов здания, стен, потолков, лепнины в главном зале, трехчастного портала, исторические светильники, по сохранившимся фрагментам и историческим фотографиям воссозданы декоративные решетки на арках, декоративные элементы.

В Музее Рерихов можно увидеть более 400 произведений, представляющих весь спектр художественного творчества Николая и Святослава Рерихов. Также в нем разместилось открытое фондохранилище.

Усадьба Лопухиных была построена в конце XVII века Федором Лопухиным. В 1775-1776 годах особняк входил в состав временного Пречистенского дворца, созданного для размещения императорского двора на момент празднования Кючук-Кайнарджийского мира с Османской империей.

В 60-х годах XX века на базе усадьбы работал Музей Маркса и Энгельса. В конце XX века в нем разместился Международный центр Рерихов. Арбитражный суд Москвы 20 марта 2017 года удовлетворил иск Государственного Музея Востока о выселении Международного центра Рерихов (МЦР) из двух зданий в центре столицы, до революции принадлежавших семейству Лопухиных. Позже, 4 апреля, Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею искусств народа Востока бывшей усадьбы Лопухиных, принятое в 2015 году. 28 апреля того же года состоялось выселение МЦР, сменилась охрана, были опечатаны помещения.