Мастерская Брусникина представит спектакль об оттепели со стенограммой Совбеза ООН 1962 г.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьера совместной постановки Мастерской Брусникина и Центра Вознесенского в жанре поэтического вербатима "В.Е.Р.А." состоится 29 июня. В основе спектакля - стихотворения поэтов-шестидесятников, а также стенограммы заседания Совета безопасности ООН 1962 года и встречи первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с творческой интеллигенцией, сообщила ТАСС директор мастерской Екатерина Троепольская.

"В поэтическом плане нам было интересно взять распечатку того заседания ООН, мы не меняли практически слова, по ритму чуть-чуть совсем их переставляли. Удивительно, что риторика осталась той же - с узнаваемыми словосочетаниями", - сказала Троепольская.

Драматург также исполнила роль министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. "Мне кажется, я играю роль самой себя, я же являюсь директором Мастерской Брусникина, я и играю роль какой-то начальницы", - поделилась она.

Роли поэтов - Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и Беллы Ахмадулиной - первые буквы фамилий которых сложились в название постановки, в день премьеры исполнят Андрей Гордин, Александр Золотовицкий, Родион Долгирев и Алина Насибуллина. Зрители также увидят Даниила Газизуллина в роли Хрущева и Михаила Плутахина в роли поэта Николая Грибачева.

Троепольская добавила, что идеологом проекта выступил режиссер постановки Сергей Карабань. "Это история момента существования политической и поэтической вселенных, их взаимодействия, того, как мир вообще менялся. Нам хотелось зрителя немножко напугать - не только развлечь какими-то красивыми деталями того времени, но и заставить задуматься о каких-то параллелях между той эпохой и нашим временем", - подчеркнула директор мастерской.

Перед показом зрителям предложат подписаться "за" или "против" под неким коллективным письмом: после часть из них пригласят в зал под названием "Коммунистический рай", где для них будут подготовлены тарелки с огурцами и крыжовником. Спектакль будет поставлен в Центре Вознесенского также 30 июня и 1 и 2 июля, после чего проект вернется на его сцену в сентябре.