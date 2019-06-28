Специальный приз музыкального сообщества получит участник конкурса им. Чайковского Гугнин

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Участник ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского пианист Андрей Гугнин удостоен специального приза "за творческую зрелость и артистическую неординарность", учрежденного фирмой "Мелодия" и журналом "Музыкальная жизнь" при поддержке Российского музыкального союза. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе "Мелодии".

"Критико-публицистический журнал "Музыкальная жизнь" и "Фирма Мелодия" при поддержке Российского музыкального союза объявляют о присуждении специального приза пианисту Андрею Гугнину, участнику Международного конкурса им. Чайковского, за "творческую зрелость и артистическую неординарность", - отметили в пресс-службе.

Гугнин запишет диск на фирме "Мелодия" и получит денежный приз в размере $1 тыс., интервью с пианистом появится в журнале "Музыкальная жизнь". Церемония награждения состоится 10 июля на сцене Малого зала Московского концертного зала "Зарядье".

Андрей Гугнин окончил Московскую государственную консерваторию и аспирантуру в классе профессора Веры Горностаевой. В разное время его учителями были Наталья Смирнова, Ольга Мечетина, профессора Валерий Кастельский, Лев Наумов. После окончания консерватории музыкант участвует в программе продвижения молодых исполнителей Московской филармонии "Звезды XXI века". Является лауреатом международных конкурсов, в том числе Конкурса пианистов им. Джины Бахауэр (США, 2014 год), конкурсов им. Светислава Станчича (Хорватия, 2011 год) и им. Людвига ван Бетховена (Австрия, 2013 год). В 2016 году стал победителем Международного фортепианного конкурса в Сиднее (Австралия).

Международный конкурс им. Чайковского проводится раз в четыре года. Шестнадцатая по счету "музыкальная олимпиада" проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня.