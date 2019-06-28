Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" в Подмосковье примет около 4 тыс. посетителей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Порядка 1,3 тыс. посетителей в день ожидается на трех концертах фестиваля "Лето. Музыка. Музей", который пройдет на летней площадке музея "Новый Иерусалим" в Истринском районе Московской области в июне и июле. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС в пятницу директор музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" Василий Кузнецов.

"1300 зрителей каждый день, соответственно, 4000 [ожидается] на всем мероприятии", - сказал он.

По словам руководителя комитета по туризму Московской области в ранге министра Натальи Галкиной, с фестиваля будут организованы прямые трансляции на канале "360" и в социальной сети "ВКонтакте".

Художественный руководитель фестиваля, главный приглашенный дирижер Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова Василий Петренко сообщил, что организаторы пригласили музыкантов, которые родились в России или Советском Союзе и стали востребованы за рубежом. "На концерте-открытии со мной будет выступать Кирилл Герштейн - наш пианист, который в основном сделал себе карьеру в Соединенных Штатах <…> Я очень рад, что [дирижер] Владимир Юровский будет выступать с Алиной Ибрагимовой, большой звездой скрипичной музыкальной школы, и что [дирижер] Андрей Борейко, который достаточно долго не был в России, приедет и сыграет со [скрипачом] Ильей Грингольцем", - сказал он.

По словам Петренко, на фестивале будут исполнены пятая симфония Густава Малера, пятая симфония Петра Чайковского и пятая симфония Сергея Прокофьева.

Концерты фестиваля "Лето. Музыка. Музей" на летней площадке музея "Новый Иерусалим" в Истринском районе Московской области состоятся 30 июня, 6 июля и 13 июля. 13 июля пройдет также отдельный детский музыкальный спектакль Московской областной филармонии. В 2019 году фестиваль будет проведен во второй раз, его организаторами стали музей "Новый Иерусалим", Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова и Московская областная филармония при поддержке правительства Подмосковья. В 2018 году мероприятие посетили более 2 тыс. человек.