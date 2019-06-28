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Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова прошли в закрытом режиме

Место упокоения музыканта его родственники попросили оставить в тайне

ТАСС, 28 июня. Похороны основателя и лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова прошли в пятницу в присутствии только близких музыканту людей. Об этом сообщил ТАСС бывший гитарист коллектива Дмитрий Гугучкин.

Калинников умер 25 июня в возрасте 46 лет.

"Похороны прошли сегодня в закрытом режиме", - сказал Гугучкин. Он не уточнил место упокоения музыканта, сославшись на желание родственников Калинникова оставить это в тайне от широкой общественности.

Илья Калинников - автор хитов "Метро", "Лучшая песня о любви", "Тихий огонек" и других. В конце 1980-х основал группу "Високосный год". В 2000 году вышел единственный альбом "Который возвращается". В том же году коллектив выступил на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой. В 2002 году группа получила "Золотую звезду" Авторадио. Песня "Тихий огонек" стала главной темой в сериале "Дальнобойщики".

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