"Мону Лизу" перевезут в Лувре в новый зал

ПАРИЖ, 28 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда") будет временно перемещена в другой зал парижского Лувра в связи с ремонтом в музее. Об этом сообщила в пятницу дирекция Лувра. Переезд весьма чувствительного к перемещению произведения, созданного в начале 16 века, запланирован на середину июля.

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"Начинается крупный ремонт Лувра - как внутренних помещений, так и наружной части здания, - сообщил директор Жан-Люк Мартинез. - С тем, чтобы обеспечить проведение реставрационных работ в Зале государств, сохранив при этом возможность приема посетителей, музей в виде исключения принял решение переместить "Джоконду" в галерею Медичи, которая расположена на втором этаже в крыле Ришелье". "Джоконде" предстоит покинуть ее помещение 17 июля и оставаться в новом зале вплоть до окончания ремонтных работ, что должно произойти в середине октября 2019 года.

Галерея Медичи является одним из самых крупных залов Лувра. Как и в прежнем помещении, "Джоконда" будет находиться в специальном боксе с кондиционированным воздухом. Она так же будет защищена пуленепробиваемым стеклом, задерживающим часть энергии от импульсов вспышек, так как ее фотографируют в день многие тысячи людей.

Частичный капитальный ремонт и реставрация ведутся в Лувре с 2014 года. Уже обновлены помещения общей площадью в 34 тыс. кв. метров. Теперь эти работы приобретут масштабы, не виданные в музее с 80-х годов прошлого века.

Зал государств, в котором с начала этого века находится "Джоконда", в конце 20 века уже перестраивался, однако теперь эксперты пришли к выводу, что необходим новый ремонт. Частично работы в зале начались в январе, в связи с чем из него были вынесены почти все картины - за исключением "Брака в Кане" Паоло Веронезе и "Джоконды" да Винчи.

Особое отношение

В Лувре в октябре этого года в зале Наполеона откроется крупная выставка, посвященная Леонардо да Винчи и приуроченная к 500-летию его кончины. "Мона Лиза", согласно решению дирекции музея, не будет там выставляться, так как зал Наполеона относительно небольшой и вход и выход в него осуществляются через одну и ту же дверь. Это не позволяет принимать большой поток людей. "Мы не имеем права лишать 15 тыс. посетителей, ежедневно приходящих полюбоваться картиной, такой возможности", - подчеркнул в этой связи Мартинез.

Картина "Мона Лиза" была написана Леонардо да Винчи на доске из древесины тополя размером 77 см на 53 см. От времени и перепадов температур доска покоробилась, на ней образовалась трещина. В связи с ее хрупким состоянием картину редко перемещают даже внутри самого музея.

В 1964 году "Джоконду" тем не менее отправили на выставку в США. Сделано это было по указанию всемогущего министра культуры тех лет Андре Мальро, сподвижника генерала де Голля. Уже тогда эксперты протестовали против такого путешествия, крайне опасного для картины.

Несколько лет назад бывшая тогда министром культуры Франсуаз Ниссен объявила, что хочет включить "Джоконду" в список произведений, временно предоставляемых в рамках межмузейного обмена. Ей пришлось отказаться от этих планов в связи с решительными протестами экспертов и общественности.