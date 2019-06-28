На Ганзейских днях в Пскове открылся Международный кинофестиваль "Западные ворота"

ПСКОВ, 28 июня. /ТАСС/. Первый международный кинофестиваль "Западные ворота" в пятницу открылся в Пскове в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени документальным фильмом "Ганза. Путь навстречу" режиссера Виктора Носкина, сообщили ТАСС в пресс-службе кинофестиваля.

"Кинофестиваль открылся в концертном зале псковской областной филармонии фильмом "Ганза. Путь навстречу", созданным при поддержке Министерства культуры РФ. И самое первое, что случилось на фестивале - кинорежиссеру, народному артисту РФ, настоящему мэтру кинематографа Виталию Мельникову ("Начальник Чукотки", "Отпуск в сентябре", "Выйти замуж за капитана") был вручен приз за вклад в кинематограф", - сказал собеседник агентства, добавив, что на открытии присутствовал генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.

В рамках фестиваля будут представлены фильмы-лидеры национальных кинопрокатов европейских стран. В программе киноленты из Нидерландов, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии, Польши, Литвы, Германии, Великобритании и России. Кроме того, в рамках кинофестиваля пройдет конкурс полнометражных фильмов. Участие в нем примут картины режиссеров из шести стран, которые являются лидерами национальных прокатов.

О кинофестивале

На фестивале будет работать компетентное жюри, которое также вручит свои призы. Председатель жюри - киновед, продюсер, педагог, заслуженный деятель искусств РФ, двукратный лауреат премии "Ника" Армен Медведев. Также в состав жюри вошли актриса, певица, дипломат, организатор кинофестивалей Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), режиссер, сценарист, академик Российской киноакадемии "Ника" Андрей Кравчук (Россия), актер театра и кино Ивар Калныньш (Латвия). Основная цель кинофестиваля, который продлится до 30 июня - познакомить россиян с кинематографом Европы и познакомить европейцев с Псковом.

Международные Ганзейские дни продлятся в Пскове до 30 июня. Организационный комитет по подготовке мероприятия возглавляла зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец. Ганзейский союз объединяет 186 городов из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов.