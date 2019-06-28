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СМИ: Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса

Фильм снимут по мотивам книг Серены Бласко о сестре сыщика, сообщает Variety
Генри Кавилл EPA-EFE/KIM HEE-CHUL
Описание
Генри Кавилл
© EPA-EFE/KIM HEE-CHUL

Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в картине "Энола Холмс", которую снимут по романам Серены Бласко о сестре детектива. Об этом сообщает Variety

Саму Энолу сыграет Милли Бобби Браун, известная по роли Одиннадцатой в сериале "Очень странные дела". Режиссером фильма стал Гарри Брэдбир, до этого работавший над сериалами "Убивая Еву" и "Дрянь", сценарий напишет Джек Торн (сериалы "Это Англия", "Молокососы"). 

Съемки должны начаться этим летом. Всего о Эноле Холмс написано шесть книг, первая опубликована в 2006 году. 

Генри Кавилл известен по роли Супермена в фильмах "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена" и "Лига справедливости". Он также сыграл в картинах "Миссия невыполнима: Последствия", "Агенты А.Н.К.Л." и других. Кавил исполнил роль Геральта в сериале "Ведьмак" по мотивам произведений писателя Анджея Сапковского. Выход сериала запланирован на конец 2019 года. 

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