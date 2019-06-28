Денис Мацуев вручил стипендии фонда "Новые имена" шести юным уральским музыкантам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Шесть начинающих музыкантов Свердловской области получили стипендии пианиста и президента межрегиональной программы "Новые имена" Дениса Мацуева на открытии фестиваля "Денис Мацуев представляет…" в Екатеринбурге в пятницу. Им вручили свидетельства стипендиатов и путевки-приглашения в летнюю творческую школу "Новых имен".

"Ребята, получившие ее [стипендию], автоматически приглашаются в летнюю творческую школу "Новых имен" в Суздале. Наши стипендиаты - талантливые ребята из <...> Свердловской области. Это очень знаменательный день для них, потому что они стали членами нашей семьи", - сказал Мацуев журналистам перед концертом.

Стипендиатами фонда "Новые имена" стали пианисты Давид Хачатрян и Лейла Тагиева, скрипачка Анастасия Лапаева, домристка Наталья Рыжкова, балалаечник Матвей Бурейко и флейтистка Мария Леонтьева. Фестиваль Мацуева открылся выступлением Уральского молодежного симфонического оркестра Свердловской филармонии. Молодые стипендиаты и дипломанты продолжили концертную программу. Сам Мацуев исполнил "Концерт № 1 для фортепиано с оркестром" Чайковского, завершив первый день фестиваля.

Мацуев проводит музыкальный фестиваль в Екатеринбурге в четвертый раз. В его планах - сольные концерты в Екатеринбурге и других городах региона, выступление с Уральским молодежным симфоническим оркестром, а также поездки с концертными презентациями трех новых роялей Yamaha, подаренных руководством региона областным школам искусств.

Благотворительный фонд "Новые имена" им. И. Н. Вороновой создан в 1989 году при содействии Российского фонда культуры и Международной Ассоциации фондов мира для поиска и поддержки молодых дарований в области культуры и искусства. За это время его поддержку получили более 15 тыс. молодых российских талантов. Впервые летняя творческая школа "Новые имена" была организована в 1992 году в литовском курортном городе Паланга, на следующий год переехала в Суздаль.

Ее участниками становятся юные музыканты, вокалисты, художники, поэты и танцоры от 8 до 18 лет, которых выбирают по рекомендациям музыкальных школ, а также по результатам конкурсов и фестивалей. География участников школы на сегодняшний день охватывает более 60 городов России от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Литву, Молдавию, Таджикистан, Италию и другие страны.