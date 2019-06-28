Голодец и Калягин приняли участие в передаче эстафеты театрального марафона в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи эстафеты Всероссийского театрального марафона от Воронежа Москве состоялась на сцене московского театра Et Cetera. В ней приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и председатель СТД, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин и многие руководители театров и театральные деятели.

"Эстафета, которая будет передана, прошла очень много городов от Владивостока и вот сейчас дошла до Москвы. Это некая поворотная точка, дальше наш символ пойдет на юг, на запад, и мы завершим наш театральный марафон во время Питерского культурного форума, который пройдет в ноябре этого года", - сказала журналистам Голодец.

По ее словам, театральный марафон - особый проект, так как весь его организационный комитет ездит по регионам. "Мы впервые увидели многие театры, у которых не было шансов показать себя в других ситуациях, если бы не <...> Год театра", - сказала заместитель председателя правительства, добавив, что региональные театры стали ездить со спектаклями в разные города, обмениваться своими спектаклями.

Статуэтку символа Года театра из рук Голодец принял Кибовский. "Символ, который мы передаем, объехал уже 76 театров <...> То, что директора театров, артисты, все, кто причастен к театральному делу, бережно передавали его друг другу, это очень символично, потому что в нашей стране - замечательные театральные традиции", - сказала вице-премьер.

Перед церемонией для москвичей выступили артисты театра Et Cetera и других московских театров. В театрализованном шоу, постановленном Михаилом Рахлиным, были задействованы также оркестр и солисты Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В фойе театра была организована выставка макетов к спектаклям разных театров Москвы.

"Миг в истории"

Ведущими церемонии стали ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и актриса Et Cetera Наталья Благих. Артисты театра представили шоу об истории российского театра, также зачитали комментарии зрителей к московским постановкам.

Калягин рассказал со сцены, что российский театр начинался в царских палатах Алексея Михайловича, где немецкие комедианты играли пьесу на немецком языке в течение десяти часов. "История российского театра - это века. Год театра - это лишь счастливый миг, спасибо все тем, кто подарил нам этот миг", - отметил он.

На площади перед театром состоялись показы детских постановок Московского театра кукол и театра "Тень", а также прошли мастер-классы от артистов Московского детского сказочного театра.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабные из них - VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Специально для Театрального марафона народный художник России Андреи Ковальчук разработал символ в виде древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ.