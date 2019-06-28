Гости из Красноярска показали в бомбоубежище Севастополя спектакль о слепых

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Участники красноярского проекта "не Театр" в рамках фестиваля "Zакрытый покаZ" представили в Севастополе спектакль по пьесе Мориса Метерлинка "Слепые". В роли незрячих почувствовали себя сами зрители, сообщила ТАСС куратор проекта Екатерина Михайлова.

"Существует красноярский проект "не Театр", изюминка которого в том, что спектакли проходят вне театральных стен - на крышах, в клубах, в зоопарке. В Севастополе мы поставили спектакль "4", который в Красноярске дают с декабря 2018 года. Это постановка по пьесе "Слепые" Мориса Метерлинка, действие должно проходить в темноте и тишине - и подземелье подошло просто идеально", - рассказала Михайлова. Спектакль проходил на глубине 47 м под землей в музее "Подземный Севастополь", который расположен в бомбоубежище.

Она уточнила, что по сюжету пьесы Метерлинка, группа слепых теряет своего проводника в лесу, и они не знают, как дальше быть. В постановках "не Театра" в Красноярске и Севастополе спектакля всем зрителям выдаются повязки, которыми они завязывают глаза, и "зрение возвращается" только в конце представления.

"Каждый из них на себе может ощутить беспомощность незрячего человека, лишенного своего проводника. Спектакль о многом заставляет задуматься, переворачивает сознание, помогает познать себя, это и возможность задуматься о том, что среди нас есть люди с ограниченными возможностями - побыть на их месте", - отметила Михайлова.

Она добавила, что режиссером спектакля стала Ксения Пещик. "Сначала мы думали привезти постановку как гастроли красноярской труппы, но в Севастополе во всех театрах есть замечательные актеры, и мы пригласили режиссера, который поставил с ними спектакль. Мы специально не называем имен, не рассказываем о сути спектакля, потому что все по-разному его воспринимают - так работает воображение. Кто-то уверен, что актеров было семь, кто-то - что двадцать; кто-то их описывает так, кто-то иначе; по-разному воспринимают и декорации", - пояснила собеседница.

Фестиваль малых театральных форм "Zакрытый покаZ" проходит в городе 24 по 30 июня в двенадцатый раз. Свои работы представляют девять театров, причем все спектакли выполнены в необычных театральных жанрах. Также в рамках фестиваля проходит марафон современной драматургии "Читка" - вслух читаются тексты пьес современных авторов, а зрители и участники фестиваля могут непосредственно пообщаться с самими драматургами.

Год театра

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.